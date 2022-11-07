Чиновник получил взятку кирпичами и печной дверью

Прокуратура Чановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего главы Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Расследование преступления осуществляли следователи Чановского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области.

— По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку у директора организации, угрожая ему проблемами при приемке выполненных работ по муниципальному контракту. В качестве взятки он получил имущество на общую сумму более 44 тыс. рублей (100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион»), — отметили в областной прокуратуре. — Обвиняемый изначально написал явку, но потом от нее отказался. Свою вину не признал.

Уголовное дело будет направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу. В следственном комитете отметили, что в целях обеспечения взыскания незаконно полученного дохода и исполнения наказания в виде штрафа, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму 2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске началось рассмотрение дела областного чиновника по взяткам при реализации нацпроекта «Чистая вода».