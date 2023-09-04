Дело о поджоге центра сбора помощи для СВО в Новосибирске начал рассматривать суд

В Советском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Олейникова. Он обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Еще в марте обвиняемый через разбитое окно и забросил в кабинет центра «Активный город» бутылку с горючей смесью. Возгорание потушила охрана. Напомним, в центре осуществлялся сбор помощи для участников спецоперации.

— В результате преступных действий Олейникова П.А. был причинен значительный материальный ущерб муниципальному учреждению, в лице мэрии города Новосибирска, на общую сумму 124 732 рубля 46 копеек, — уточняется на сайте суда. — Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал, уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что началось рассмотрение дела о поджоге 10 элитных иномарок в Новосибирске.