Началось рассмотрение дела о поджоге 10 элитных иномарок в Новосибирске

В Заельцовском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Косимджона Ходжибоева обвиняемого по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «кража».

— Работая по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе, будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, из мести потерпевшему, имеющимся пультом открыл ворота в гараж, находящегося на первом этаже дома, в котором находилось 10 автомобилей, после чего облил один из них бензином и поджог его, — сообщает судебный департамент по Новосибирской области.

В огне пострадали элитные автомобили: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. После пожара они уже не подлежали восстановлению.

Отдельно отмечается, что гаража обвиняемый тайно похитил велосипед, на котором покинул место преступления.

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.

Ранее редакция сообщала о том, что суд накажет мигранта, который поджег коттедж с элитными автомобилями в Новосибирске.