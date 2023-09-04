В Новосибирске УФАС выявило нарушение в торгах по уборке помещений ледовой арены

Новосибирское УФАС уличило ГАУ НСО «Арена» (Управляет новой ледовой ареной в Новосибирске. —Ред.) в нарушении при организации и проведения торгов. По данным ведомства, заказчик неправомерно ограничил участников закупки в соответствии c критерием «Квалификация участника закупки», сообщили в УФАС по Новосибирской области.

На действия заказчика пожаловалось ООО «Клин Лайф». По мнению компании, «АРЕНА» установила критерии, которые не соответствовали оценке показателя по наличию опыта исполненных договоров/контрактов на выполнение работ/оказание услуг по уборке помещений и/или территории зданий, являющихся объектами спортивного назначения.

Кроме того, ведомство установило, что «Арена» допустила нарушение порядка организации и проведения конкурса в электронной форме на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории (клиринговые услуги) в части отсутствия сведений о высоте, на которой необходимо проводить уборку козырька второго этажа, мойку фасадов, витражей и ригелей внутренней и внешней сторон зданий.

— Высота является важным значением для потенциальных участников торгов и влияет на цену предложения, — говорится в сообщении.

Аукцион на оказание услуг по уборке помещений и территории Многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» (клининговые услуги) был объявлен 1 сентября 2023 года. Цена контракта составляла — 17,8 млн рублей.

По данным сайта госзакупок, аукцион был признан несостоявшимся. На участие в нем была подана единственная заявка.

Ранее редакция сообщала, что клининговая компания пожаловалась в УФАС на новосибирский вуз.