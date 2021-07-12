Дело о стрельбе в палаточном лагере в Болотном на контроле центрального аппарата СК России

В Болотнинском районе сегодня прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где был подробно рассмотрен инцидент со стрельбой, произошедший на прошлом неделе, и дана правовая оценка действий всех должностных лиц, сообщила пресс-служба правительства региона.

Напомним, на минувшей неделе 50 детей принимали участие в туристическом походе, организованном МКУ «Молодежный центр» Болотнинского района Новосибирской области. По данным Следственного комитета Новосибирской области, в ходе предварительного следствия установлено, что в период с 05 по 07 июля 2021 года, на территории Корниловского муниципального образования проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности «Патриот 2021», в котором приняли участие 42 человека, из них 27 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет. 06 июля 2021 года группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70-100 метров произвела в воздух около 8-10 выстрелов из оружия.

— Это детское учреждение не является палаточным лагерем, как было указано в некоторых публикациях СМИ, и не входит в официальный реестр организации отдыха детей и их оздоровления на территории Новосибирской области, — сообщили в минобразования региона.

В ведомстве подчеркнули, что о проведении военно-спортивного семинара не были проинформированы соответствующие органы ( отделы МВД, территориальные органы Росгвардии и МЧС России) с указанием информации о сроках проведения мероприятия, численности работников и детей, месте проведения мероприятия и другие сведения. Также о происшествии не были в установленном порядке проинформированы вышестоящие организации, что нарушило инструкцию по организации выездных мероприятий.

— Руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец», учитель биологии МБОУ СОГ №2 г. Болотное действовал исключительно по собственной инициативе и о своих действиях не информировал ни руководство школы, ни руководство Болотнинского района. В настоящее время он исключен из состава штаба местного отделения Болотнинского района Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». До конца разбирательств он отстранен от руководства клубом «Юный армеец», —заявили в министерстве образования. — Поступок, совершенный руководителем ВПК «Юный армеец» несовместим с профессиональной этикой педагогического работника. За подобные нарушения на руководителей организаций, работающих с детьми, должны быть наложены самые строгие взыскания — вплоть до увольнения.

В СК сообщили, что по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело. Ход и результаты проверки поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.