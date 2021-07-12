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Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени депутата новосибирского заксобрания

  • 12/07/2021, 18:51
Автор:
Новости Новосибирска
За «активную общественную деятельность».

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Вениамина Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Член «Единой России», Пак занимает пост председателя комитета заксобрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Он также является председателем совета директоров Новосибирского регионального фонда поддержки социальных инициатив граждан «Общее дело».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за заслуги в области промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, науки и образования, здравоохранения и культуры, а также в других областях трудовой деятельности. Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.

Фото с сайта заксобрания Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : президент Пак награда депутат заксобрания


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