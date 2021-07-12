Специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Вслед за осадками в регион придет и похолодание – днем столбик термометра опустится до 13-18 градусов тепла.

Неблагоприятные метеорологические явления повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям региона выполнять общие меры безопасного поведения при сильном ветре: по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Находясь дома, закрывать окна. Будучи на улице, не приближаться к деревьям, а также разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

Во время грозы специалисты МЧС России советуют выключить электробытовые приборы и убрать на расстояние металлические предметы. Находясь в этот момент в автомобиле, ни в коем случае не стоит его покидать: необходимо закрыть окна и опустить антенну радиоприемника. Не рекомендуется оставлять транспортное средство около деревьев и ветхих строений. При этом, в дождливую погоду предельное внимание требуется от дорожных служб и автовладельцев: размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.