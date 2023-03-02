Новосибирские предприниматели собрали около 17 тонн гуманитарного груза для пострадавшей от землетрясения Сирии

Новосибирская область направит около 17 тонн гуманитарного груза для жителей Сирии, которые пострадали в результате мощного землетрясения, сообщает телеграм-канал Новосибирь.

— Предметы бытовой химии, лекарства, продукты питания: мучные изделия и крупы, сахар и подсолнечное масло, товары бакалейной группы и консервы, — говорится в сообщении.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, к предпринимателям обратилось правительство Новосибирской области с просьбой оказать помощь жителям Сирии, которые пострадали в результате землетрясения.

Отмечается, что отклика ждать долго не пришлось, и сейчас полным ходом формируется гуманитарный груз с самыми необходимыми товарами.

Груз прибудет в Москву 6 марта, затем под эгидой Национального центра управления обороной РФ его доставят в Сирийскую Арабскую Республику, заключил Гончаров.

Ранее редакция сообщала, от паводка в Новосибирской области могут пострадать несколько тысяч домов.

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