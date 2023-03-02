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В Новосибирске готовятся очередные «мусорные» протесты

  • 02/03/2023, 15:21
Автор:
акция протеста
Участники заявляют о готовности перекрыть трассы.

Уже существующий Хилокский и только запланированные к реализации новые мусорные полигоны могут стать поводом для очередной волны протестных акций. Что касается первого, то, как сообщают жители улицы Малыгина в своем открытом письме новосибирским СМИ, в результате бездействия властей они намерены не просто выйти на протестную акцию, но и перекрыть трассу. По словам активистов, даже после того как ситуация получила огласку на уровне председателя СК РФ Александра Бастрыкина, радикальных мер не предпринято. Напомним, что «малыгинцы» требуют выделить санитарно-защитную зону в районе так называемого «хилокского треугольника», включающего уже упомянутый полигон, Хилокский рынок и Клещихинское кладбище. Даже после судебных решений, по словам общественников, ответственные должностные лица тянут с их исполнением.

В феврале мы узнали, что в проекте санзона «Клещихи» составляет 400 метров, куда попадают жилые здания, рассказывают активисты.  Соответственно, дома необходимо расселять, а торговлю закрывать. Вероятно, именно поэтому сотрудничество с компанией, определившей «неудобную» ССЗ, прекратили, договор расторгнут в одностороннем порядке. Мы не знаем, как переживем очередной «плодоовощной сезон» на фоне горящей помойки, в сопровождении выхлопных газов от автофур. Люди готовы к массовым протестам:выйти на митинг, перекрыть живым щитом трассу и к заблокировать дорогу машинам с фруктами.

Сроки акции в письме не указываются.

Вторая долгоиграющая «протестно-мусорная» история связана с будущим полигоном на территории Раздольненского и Плотниковского сельсоветов в Новосибирском районе. Жители района, а также поддерживающие их общественники и политики готовят протестную акцию в предстоящие выходные. Как рассказывают общественники в телеграм-канале, более дипломатичным образом до региональных властей не удается достучаться хотя бы в плане того, чтобы делегировать своих представителей в состав специальной комиссии по обращению с отходами.

Мы часто слышали, что данная комиссия ничего не решает, и мы теряем время в попытках получить доступ к административному рычагу воздействия на выбор участков под полигон, сообщают активисты. Если бы это было так, то власть точно включила бы наших представителей в комиссию хотя бы для того, чтобы лишний раз показать, что прислушивается к народу. Однако нам отказали во включении даже ограниченного количества общественников хотя бы по одному от каждого берега. Власть не хочет допускать к процессу никого, кто мог бы повлиять на его результат. Чиновники избегают публичности, огласки и возможного противодействия.

 

Ранее редакция рассказывала об автопробеге активистов по Новосибирскому району и областному центру как форме протеста.

Фото сообщества «Поможем реке Издревая» «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Право&Порядок Политика Город

Регионы: Регион не задан

Теги : Хилокский рынок строительство мусорных полигонов протестные действия


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