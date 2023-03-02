В Новосибирске готовятся очередные «мусорные» протесты

Уже существующий Хилокский и только запланированные к реализации новые мусорные полигоны могут стать поводом для очередной волны протестных акций. Что касается первого, то, как сообщают жители улицы Малыгина в своем открытом письме новосибирским СМИ, в результате бездействия властей они намерены не просто выйти на протестную акцию, но и перекрыть трассу. По словам активистов, даже после того как ситуация получила огласку на уровне председателя СК РФ Александра Бастрыкина, радикальных мер не предпринято. Напомним, что «малыгинцы» требуют выделить санитарно-защитную зону в районе так называемого «хилокского треугольника», включающего уже упомянутый полигон, Хилокский рынок и Клещихинское кладбище. Даже после судебных решений, по словам общественников, ответственные должностные лица тянут с их исполнением.

— В феврале мы узнали, что в проекте санзона «Клещихи» составляет 400 метров, куда попадают жилые здания, — рассказывают активисты. — Соответственно, дома необходимо расселять, а торговлю закрывать. Вероятно, именно поэтому сотрудничество с компанией, определившей «неудобную» ССЗ, прекратили, договор расторгнут в одностороннем порядке. Мы не знаем, как переживем очередной «плодоовощной сезон» на фоне горящей помойки, в сопровождении выхлопных газов от автофур. Люди готовы к массовым протестам:выйти на митинг, перекрыть живым щитом трассу и к заблокировать дорогу машинам с фруктами.

Сроки акции в письме не указываются.

Вторая долгоиграющая «протестно-мусорная» история связана с будущим полигоном на территории Раздольненского и Плотниковского сельсоветов в Новосибирском районе. Жители района, а также поддерживающие их общественники и политики готовят протестную акцию в предстоящие выходные. Как рассказывают общественники в телеграм-канале, более дипломатичным образом до региональных властей не удается достучаться хотя бы в плане того, чтобы делегировать своих представителей в состав специальной комиссии по обращению с отходами.

— Мы часто слышали, что данная комиссия ничего не решает, и мы теряем время в попытках получить доступ к административному рычагу воздействия на выбор участков под полигон, — сообщают активисты. — Если бы это было так, то власть точно включила бы наших представителей в комиссию хотя бы для того, чтобы лишний раз показать, что прислушивается к народу. Однако нам отказали во включении даже ограниченного количества общественников — хотя бы по одному от каждого берега. Власть не хочет допускать к процессу никого, кто мог бы повлиять на его результат. Чиновники избегают публичности, огласки и возможного противодействия.

Ранее редакция рассказывала об автопробеге активистов по Новосибирскому району и областному центру как форме протеста.