Дело о взрыве на Линейной в Новосибирске вернули следователям

В ходе последнего выступления подсудимых Заельцовский районный суд принял решение о возобновлении расследования уголовного дела, связанного со взрывом в пятиэтажном здании на Линейной улице, произошедшим в 2023 году.

Дело было решено возобновить в связи с заявлением обвиняемого Евгения Кавуна о фальсификации доказательств.

В частности, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого были изменены номера квартир, в которых были повреждения, а также имеются несоответствия в описании телесных повреждений. Кавун полагает, что следствие не предоставило убедительных аргументов, подтверждающих его вину.

— Расследование решено возобновить по фальсификации материалов уголовного дела, о чем ранее ни одна из сторон в ходе судебного следствия не заявляла, [суд] полагает, что указанные доводы являются необходимыми к проверке, — отметили в суде.

Напомним, в результате взрыва, который произошёл ранним утром 9 февраля 2023 года, обрушились два подъезда жилого дома, погибли 15 человек.

Фигурантами дела стали жители Омской области Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые ходили по квартирам граждан и предлагали услуги сервиса, представляясь газовиками.

В память о жертвах трагедии 10 февраля 2023 года в Новосибирске был объявлен днём траура. Дом, который был разрушен в результате взрыва, признали аварийным и полностью снесли.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует для виновников взрыва на Линейной более 10 лет.