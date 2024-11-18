Больше половины компаний Новосибирска проведут новогодние корпоративы

На середину ноября в шести из десяти компаний Новосибирска уже точно знают, что новогодний корпоратив состоится. Остальные пока не определились. При этом, большинство компаний из множеств вариантов корпоративного празднования Нового года выбрали традиционный поход в ресторан. Об этом рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

— В 60% компаний новогодний корпоратив состоится, — уточнили аналитики сервиса. — Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, каждый пятый коллектив (21%) отметит наступление нового года в офисе, на 1 из 100 предприятий намечается поездка за город.

Среди нестандартных сценариев корпоратива, которые предпочли 4% компаний, есть такие, как корпоративные выезды за рубеж, походы в баню, выходы на культурные мероприятия, выезды на новогодние гуляния, праздники в подшефных учреждениях, торжественные награждения лучших сотрудников и проч.

При этом, каждая шестая новосибирская компания новогодний корпоратив вообще не планирует, а в каждой четвертой пока не решили, стоит ли организовывать праздник для сотрудников.

— Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий не совпали — сторонников более значительных бюджетов хорошей вечеринки (от 20000 руб. на человека) больше среди event-менеджеров (27% против 7% опрошенных эйчаров), — уточнили в Superjob. — По мнению кадровиков, оптимальные расходы должны составлять от 3000 до 5000 рублей (40%), среди организаторов вечеринок с ними согласны только 27%.

Ранее стало известно, средний чек за ужин в ресторане в новогоднюю ночь обойдется в 3000 руб., и это без учета алкоголя. Банкет будет стоить вдвое дороже — 6000 руб. за человека. За развлекательную программу в ночь на 1 января придется заплатить не менее 4000 руб. за человека, а за детского аниматора — от 2000 руб. за час.

Дороже всего за новогодний праздник придется заплатить в капсульном ресторане Ten на крыше Grand Autograph Hotel — 49 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новогодняя ночь в коттедже обойдется новосибирцам минимум в 90 тысяч рублей.