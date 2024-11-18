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Ещё на год запретили грузовикам ездить по Октябрьскому мосту в Новосибирске

  • 18/11/2024, 16:29
Автор: Ольга Кирсанова
Ещё на год запретили грузовикам ездить по Октябрьскому мосту в Новосибирске
Ремонт переправы возобновят в 2025 году

Ограничение скорости до 40 км/ч и запрет на движение грузового транспорта продлят на Октябрьском мосту до конца капитального ремонта. Как пояснили в мэрии Новосибирска, работы на сооружении возобновят в 2025 году.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период шестиполосное движение на мосту запустили в ночь на 11 ноября 2024 года. При этом ограничение скорости и знаки «Движение грузового транспорта запрещено» продолжают действовать при проезде на мосту.

Запрет на въезд грузовым автомобилям на Октябрьский мост начал действовать 25 марта этого года. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в связи с капитальным ремонтом переправы. Для объезда городские власти порекомендовали водителям воспользоваться Бугринским и Димитровским мостами.

Над проектом организации дорожного движения на одной из главных городских переправ сейчас работают в мэрии.

Как заявили власти, навсегда запретить грузикам ездить  по Октябрьскому мосту невозможно.

— В связи с тем, что грузовые транспортные средства осуществляют перевоз больших грузов для торговых центров, продуктовых магазинов, для провоза строительных материалов и т. д. в целях обеспечения жизнедеятельности населения, следующие по согласованному маршруту, запретить грузовым транспортным средствам общий въезд в город не представляется возможным. В 2025 году ремонтные работы на мосту будут продолжены. По завершению работ проезд грузового транспорта будет разрешён, — сообщили VN.ru в мэрии.

Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. В 2023 году прокуратура вынесла предостережения руководителям МКУ «Гормост» и ООО «СпецТрансСтрой» за нарушение сроков в связи с низкими темпами выполнения работ. В конце прошлого года мэрия объявила о разрыве контракта с подрядчиком, а ремонт продолжили ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запустили шестиполосное движение по Дмитровскому мосту. Перед этим подрядчик за два дня уложил временный асфальт для работы переправы в зимний сезон. 

Источник фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт Октябрьского моста запрет для грузовиков


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