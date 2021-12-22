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Тренды банковского рынка в 2021 году

  • 22/12/2021, 12:00
Автор:
Новости Новосибирска
Что предпочитали частные клиенты и компании?

Инфляция. Почувствовали все

На предновогодней пресс-конференции управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов прокомментировал основные тренды, актуальные для банковского рынка в розничном и в корпоративном сегментах. По его словам, ключевое влияние на банковский рынок в 2021 году оказала инфляция.

Итоги 2021 года: второй год в условиях пандемии

Итоги 2021 года: второй год в условиях пандемии

— Увеличение инфляции я бы, в принципе, назвал главным трендом 2021 года. Даже в Америке, по прогнозам, она составит 6,2-6,8%, это самая большая инфляция за последние 30-40 лет в США, — констатирует банкир. — Мировая инфляция сказывается и на России. Мы связываем ее с временной приостановкой производств из-за пандемии, которая приводит к отставанию от графиков, с разрушением логистических цепочек, когда условные контейнеры скапливаются в одном месте, вместо того чтобы курсировать по миру. Их дефицит еще больше разгоняет инфляцию. Плюс накачка мировой экономики деньгами, а рост инфляции означает рост ставок.

Не отказались от инвестиций

По наблюдению Вячеслава Брюханова, к концу 2021 года депозиты под 8% годовых уже стали вполне реальной историей. И есть предпосылки для их дальнейшего роста.

— Во втором полугодии с ростом ставок мы заметили возвращение средств на депозиты. Нашим клиентам снова стали интересны вклады как надежный и интересный инструмент сбережения. С марта прошлого года люди предпочитали хранить средства на накопительных счетах, которые давали похожую доходность, но позволяли снять деньги в любой момент, — поясняет банкир. — Сейчас идет миграция средств с накопительных и текущих счетов в подорожавшие депозиты.

Он не исключает, что часть инвесторов вновь решили, что депозиты — более эффективный инструмент вложения средств, чем покупка недвижимости, которую нужно ремонтировать, сдавать в аренду, переживать, в каком состоянии оставят ее арендаторы. При этом интерес к другим инвестиционным продуктам на рынке не упал. И это еще один интересный тренд 2021 года.

— Думаю, что во время поиска альтернатив подешевевшему депозиту народ распробовал другие финансовые инструменты и понял, что на растущем фондовом рынке есть возможность заработать доходность больше, чем депозитная. Кто-то на этом уже выиграл, кто-то обжегся, но у всех выросла финансовая грамотность, поэтому спрос на инвестиционные инструменты остается высоким, — комментирует Вячеслав Брюханов. — Средства остаются под управлением управляющих компаний в инвестиционном страховом накоплении: накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни.

Заметные изменения в 2021 году произошли на рынке ипотеки: выросшая ставка снижает спрос. В такой ситуации особо не работает и оставшаяся госпрограмма поддержки жилищного кредитования, лимит по которой — не более 3 млн рублей.

— Во многих крупных городах и городах-миллионниках, где высока стоимость недвижимости (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Новосибирск), не так много сделок можно совершить, используя эту сумму, но кому-то еще удается ею воспользоваться. Но спрос все еще есть, хоть и незначительный. Еще осталась «Семейная ипотека» с достаточно льготными ставками, — поясняет Брюханов.

Бизнес

В малом и среднем бизнесе, по оценке управляющего Сибирским филиалом банка «Открытие», в 2021 году заметно вырос интерес к Системе быстрых платежей (СБП) в расчетах с юрлицами — аналог эквайринга. Соответственно, растет интерес к QR-кодам для СБП.

Серьезные изменения произошли в сегменте льготных программ кредитования государственной поддержки бизнеса.

— Сегодня процесс объединения госкорпораций практически завершен, в том числе и корпорации МСП. Она сейчас предстала в новом качестве. Ранее она давала дешевые, по сравнению с рынком, ставки, и за 2-3 дня в рамках стандартного кредитного процесса можно было получить кредит. В действующих условиях она по-прежнему работоспособна, но уже занимает меньшую долю рынка. В то же время более весомую роль на этом сегменте начинает играть Фонд развития промышленности (ФРП), где ранее процедуры кредитования были более длительными, — рассуждает Вячеслав Брюханов. — Сейчас ФРП автоматизировался, работает более динамично, получение денег в этом фонде уже не подвиг, а результат хорошей планомерной работы. В ФРП за льготными кредитами активно обращается бизнес, фонд сам ищет интересные проекты. У нас в Новосибирской области активно работает представительство ФРП. Там очень работоспособная, энергичная команда, которая грамотно популяризирует свой продукт и при отсутствии других реально дешевых денег успешно продвигает его на рынок.

Что касается продуктовой линейки, то в 2021 году резко вырос спрос предпринимателей на кредитование для пополнения оборотных средств. Банкир отмечает, что многие клиенты говорят: из-за инфляции заполнение того же самого склада сегодня обходится им на 30% дороже, чем годом ранее. А те, кто растет, выходят в новые ниши и на новые рынки, чаще задумываются об увеличении оборотных средств, в том числе за счет кредитов. Спрос на инвесткредиты, несмотря на экономическую ситуацию, тоже есть.

— Предприниматели находят возможности включить свои проекты в госпрограммы. Например, в ФРП сегодня можно получить инвесткредит под 1% годовых при гарантии банка, которая стоит 2% годовых. То есть весь кредит обходится в 3%, — поясняет Вячеслав Брюханов. — Кто-то привлекает и более дорогие банковские займы, считая, что проект все равно сможет окупиться.

В целом, по оценкам банкира, малый бизнес в 2021 году адаптировался к реалиям рынка. Но при этом на любом сегменте рынка есть лидеры, которым удается воспользоваться сложившейся ситуацией и расти быстрее рынка. Сегодня именно они являются для банков самыми желанными клиентами, и в конкуренции за таких клиентов банки наиболее изобретательны.

 — В общем, 2021 год был эмоционально и событийно концентрированным, скучать нам не пришлось. Но мы с оптимизмом смотрим в 2022-й и уверены, что он будет многоплановым, ярким и подарит всем нам много интересных людей и событий, — резюмирует Вячеслав Брюханов.

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие»

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Рубрики : Экономика Финансы

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : финансы кредиты инфляция инвестиции депозиты бизнес банки


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