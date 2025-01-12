Дело пропавшего без вести в 2015 году ребёнка возобновили в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал возобновить уголовное дело об исчезновении 11-летнего мальчика в селе Новосибирской области.

— В СМИ сообщается, что в июле 2015 года в селе Травном Новосибирской области 11-летний мальчик, являющийся инвалидом, по поручению родителей направился к свалке, расположенной на значительном расстоянии от его места жительства, после чего не вернулся домой. Проводимые поисковые мероприятия результатов не принесли, до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. В СУ СК России по Новосибирской области расследовалось уголовное дело, которое приостановлено, — говорится в сообщении Телеграм-канала «Информационный центр СК России».

Речь идёт об 11-летнем Салиме Самойлове, который пропал утром 13 июля 2015 года в селе Травное Доволенского района. По поручению родителей мальчик повез отходы забоя домашней скотины к месту свалки, расположенной на расстоянии около двух километров от дома, и бесследно исчез. В то утро над Травным шёл ливень с громом и молнией — мальчик мог испугаться, побежать в другую сторону и в итоге утонуть в озерах, разбросанных по Доволенскому району. Родители поехали искать сына уже в обед, но обнаружили у скотомогильника только тележку и примятую траву — возможно, Салим лежал здесь, упав от усталости, предположили спасатели. В поисках участвовали полицейские, местные жители и волонтёры. Лес прочёсывали по нескольку раз, но все без толку.

В то время следователями отрабатывалась ещё одна версия: Салим мог покинуть Травное или даже Новосибирскую область. Было запущено оповещение по всей стране, но и это результатов не принесло.

Незадолго до этого Салим перенёс операцию на ногах из-за вросших ногтей, и ходить ему было тяжело, особенно на такие расстояния.

— Пошел почему — загадка. Как говорят, он вообще панически боялся леса. Когда со сверстниками ходили за грибами — они собирали их в лесу, а он стоял с краю, в лес не заходил, — отмечал тогда заместитель начальника Карасукского поисково-спасательного отряда Николай Воистинов.

Мать мальчика рассказала журналистам, что у Салима инвалидность — «отставание в развитии». Окончив первый класс, он не знал ни азбуки, ни правил поведения в классе — мог посреди урока начать буянить, приставать к одноклассникам или внезапно играть на пианино.

После длительных поисков пропавшего ребёнка уголовное дело было приостановлено. Спустя почти 10 лет председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возобновить производство по уголовному делу и принять необходимые меры к розыску без вести пропавшего мальчика, о чем представить доклад. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.