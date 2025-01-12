Список продуктов для похудения назвал кулинар из Новосибирска

После длительных новогодних праздников перед многими встал вопрос — как быстро и без последствий избавиться от лишних килограммов. Кто-то из сибиряков ринулся в спортзалы, кто-то «начал голодовку», чтобы «победить» лишний вес за три дня. Однако не все готовы начать заниматься спортом или «зашить рот». Для большинства нормальных людей – это все равно, что в космос слетать. Да и не спасут три дня, так как общеизвестно, что качественное похудение — это не спринт, а забег, на очень-очень длинную дистанцию.

Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель отмечает, калории хоть из свёклы, хоть из сала — это бензин для человеческого организма. Без бензина машина остановится. Другое дело, что человеческий организм по любому копит «бензин» про запас, но потом не хочет отдавать без боя.

Логика такая: чтобы у него что-то отобрать, кроме силы воли и мотивации, потребуются «жиросжигатели», точнее продукты, обладающие потенциалом жиросжигания.

— Мой личный рецепт таков: в ежедневном рационе должны обязательно присутствовать — одно яблоко; один грейпфрут, который по желанию можно заменять апельсином, несколькими пластиками лимона или несколькими дольками помело; один небольшой огурец, одна небольшая морковка, несколько веточек петрушки или любой другой травы; горсточка любых орехов; пара столовых ложек любых свежих или свежезамороженных ягод; стакан воды, стакан кефира, — поделился секретом с VN.ru эксперт.

Яков дель считает, что такой набор способен справиться с любой самой жирной котлетой, набором самых плохих углеводов, и всего того, к чему уже привык организм. Однако разумных пределов все равно придётся держаться, а, если уж необходимо что-то отбирать у организма, то делать это нужно по чуть-чуть. Если отбирать у рациона по 10 калорий в день, в месяц это уже 300.

Ранее эксперт в области фитнеса и питания, фитнес-тренер и нутрициолог Дмитрий Пеев объяснил, как избавиться от лишних килограммов. Главное, подчеркнул он, взять волю в кулак и начать действовать.

— Купите абонемент в зал, начните заниматься фитнесом и откажитесь от майонезных салатов и алкоголя. Начните новую жизнь с Нового года, — рекомендовал Пеев.

Тем же, у кого нет возможности пойти в спортзал, эксперт посоветовал нанять онлайн-тренера и заниматься дома. Для этого достаточно иметь скакалку или другое недорогое оборудование, чтобы поддерживать физическую активность.

Но, чтобы добиться эффекта максимально быстро, одной физической активности недостаточно, необходимо соблюдать диету.

— Даже находясь дома, можно сбросить 10-15 килограммов, если придерживаться правильного питания. Достаточно базовой диеты и приёма витаминов, — утверждает эксперт.

При этом универсального способа похудения не существует. Каждый человек уникален, а значит и подход к этому процессу должен быть индивидуальным. Перед тем, как начинать любую диету, необходимо оценить своё здоровье.

Ранее нутрициолог рассказала, как не набрать лишние килограммы за новогодние праздники. Эксперт посоветовала больше пить воды и двигаться.