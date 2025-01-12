Рекламодателям

Список продуктов для похудения назвал кулинар из Новосибирска

  • 12/01/2025, 10:35
Автор: Ольга Кирсанова
Список продуктов для похудения назвал кулинар из Новосибирска
Новогодние застолья оставили «глубокий след» у многих сибиряков

После длительных новогодних праздников перед многими встал вопрос — как быстро и без последствий избавиться от лишних килограммов. Кто-то из сибиряков ринулся в спортзалы, кто-то «начал голодовку», чтобы «победить» лишний вес за три дня. Однако не все готовы начать заниматься спортом или «зашить рот». Для большинства нормальных людей – это все равно, что в космос слетать. Да и не спасут три дня, так как общеизвестно, что качественное похудение — это не спринт, а забег, на очень-очень длинную дистанцию.

Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель отмечает, калории хоть из свёклы, хоть из сала — это бензин для человеческого организма. Без бензина машина остановится. Другое дело, что человеческий организм по любому копит «бензин» про запас, но потом не хочет отдавать без боя.

Логика такая: чтобы у него что-то отобрать, кроме силы воли и мотивации, потребуются «жиросжигатели», точнее продукты, обладающие потенциалом жиросжигания.

— Мой личный рецепт таков: в ежедневном рационе должны обязательно присутствовать — одно яблоко; один грейпфрут, который по желанию можно заменять апельсином, несколькими пластиками лимона или несколькими дольками помело; один небольшой огурец, одна небольшая морковка, несколько веточек петрушки или любой другой травы; горсточка любых орехов; пара столовых ложек любых свежих или свежезамороженных ягод; стакан воды, стакан кефира, — поделился секретом с VN.ru эксперт.

Яков дель считает, что такой набор способен справиться с любой самой жирной котлетой, набором самых плохих углеводов, и всего того, к чему уже привык организм. Однако разумных пределов все равно придётся держаться, а, если уж необходимо что-то отбирать у организма, то делать это нужно по чуть-чуть. Если отбирать у рациона по 10 калорий в день, в месяц это уже 300.

Ранее эксперт в области фитнеса и питания, фитнес-тренер и нутрициолог Дмитрий Пеев объяснил, как избавиться от лишних килограммов. Главное, подчеркнул он, взять волю в кулак и начать действовать.

— Купите абонемент в зал, начните заниматься фитнесом и откажитесь от майонезных салатов и алкоголя. Начните новую жизнь с Нового года, — рекомендовал Пеев.

Тем же, у кого нет возможности пойти в спортзал, эксперт посоветовал нанять онлайн-тренера и заниматься дома. Для этого достаточно иметь скакалку или другое недорогое оборудование, чтобы поддерживать физическую активность.

Но, чтобы добиться эффекта максимально быстро, одной физической активности недостаточно, необходимо соблюдать диету.

— Даже находясь дома, можно сбросить 10-15 килограммов, если придерживаться правильного питания. Достаточно базовой диеты и приёма витаминов, — утверждает эксперт.

При этом универсального способа похудения не существует. Каждый человек уникален, а значит и подход к этому процессу должен быть индивидуальным. Перед тем, как начинать любую диету, необходимо оценить своё здоровье.

Ранее нутрициолог рассказала, как не набрать лишние килограммы за новогодние праздники. Эксперт посоветовала больше пить воды и двигаться.

Источник фото freepik, автор: freepik.

328

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : советы эксперта похудение диета


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска

Максим Кудрявцев: В 2024 году в мэрии прошло порядка двадцати назначений ключевых руководителей

Формирование новой команды в муниципалитете находится в завершающей стадии
Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мигранты изувечили новосибирца за требование прекратить оскорблять русских
12/01/25 12:45
Общество Право&Порядок
Дело пропавшего без вести в 2015 году ребёнка возобновили в Новосибирске
12/01/25 11:30
Общество Право&Порядок
Список продуктов для похудения назвал кулинар из Новосибирска
12/01/25 10:35
Общество
Скандально известный ТЦ-долгострой в Новосибирске продают за 490 миллионов
12/01/25 9:30
Бизнес Недвижимость
Эксперт объяснил новосибирцам, как сбросить лишний вес после новогодних застолий
11/01/25 18:30
Общество
Банда мошенников, обманувших россиян на 16 млн, пошла под суд в Новосибирске
11/01/25 17:30
Право&Порядок
В этом году ХК «Сибирь» получит из бюджета почти 1,3 миллиарда рублей
11/01/25 16:30
Власть Спорт
Росавиация утвердила 22 субсидируемых авиамаршрута из Новосибирска
11/01/25 15:30
Транспорт
Минобрнауки подало иск к научному центру в Новосибирске о возврате 41 млн рублей
11/01/25 14:30
Наука Право&Порядок
В Новосибирске плетут маскировочные сети для СВО из свадебных платьев
11/01/25 13:30
Общество
Топ изменений в сфере ОСАГО в 2025 году
11/01/25 12:30
Общество Страхование
У новосибирской сети кондитерских «Кузина» отозвали кредитный рейтинг
11/01/25 11:30
Бизнес Финансы
Снегопад с метелями накроет Новосибирск в выходные
11/01/25 10:30
Общество
Новосибирцы рассказали о бесполезных покупках в 2024 году
11/01/25 9:30
Общество
Звери-вымогатели в центре города возмутили новосибирцев
10/01/25 19:30
Бизнес Общество
ГЧП-поликлиника в Новосибирске оформилась в каркасе
10/01/25 19:00
Бизнес Медицина Недвижимость
В 2025 году к врачам с гололедными травмами уже обратились 100 новосибирцев
10/01/25 18:30
Общество
Новосибирская область обеспечивает себя молоком и мясом птицы
10/01/25 18:00
Агропром Бизнес Власть
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Весной в Новосибирской области начнут ремонт дороги к храму Серафима Саровского
10/01/25 17:00
Бизнес Транспорт
Популярное
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске
10/01/25 12:30
Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске
8/01/25 14:40
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
10/01/25 11:37
Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет
9/01/25 14:38
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска