Мигранты изувечили новосибирца за требование прекратить оскорблять русских

Инцидент, произошедший в декабре прошлого года в одном из кафе Новосибирска, получил огласку после обращения пострадавшего к Председателю СК России Александру Бастрыкину. Как сообщил сибиряк, конфликт возник после того, как потерпевший сделал замечание группе выходцев из Азербайджана в одном из кафе города.

По его словам, они высказывали оскорбления в адрес русских и участников СВО в частности. Словесная перепалка переросла в жестокое избиение.

— Заявитель сделал им замечание. В ходе возникшего конфликта они избили мужчину, причинив ему перелом лицевой кости черепа. Пострадавшему потребовалась госпитализация. До настоящего времени нападавшие к ответственности не привлечены, — сообщает СК России.

Напомним, что публичные оскорбления в адрес участников СВО и разжигание межнациональной розни являются уголовно наказуемыми деяниями в соответствии с законодательством РФ.

Данный факт стал основанием для вмешательства главы Центрального аппарата СК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области представить оперативный доклад о результатах первоначальных проверочных мероприятий. По завершении проверки будет представлен детальный отчёт о её результатах и принятых мерах. Ситуация находится под пристальным вниманием центрального аппарата ведомства.

Стоит отметить, что агрессия со мигрантов по отношению к представителям местного населения — не редкость. В декабре 2024 года группа иностранцев беспричинно напали на мужчину и жестоко его избили. Инцидент произошёл на улице Есенина в Октябрьском районе. Новосибирец, являющийся многодетным отцом, по пути в магазин встретил четырёх иностранных граждан, которые преградили ему путь, а затем напали и избили. Когда информация о случившемся попала в соцсети, горожане заявили, что данных хулиганов здесь знают не понаслышке. Якобы агрессоры собираются толпой и творят беспредел.

По факту произошедшего новосибирскими следователями СК проводится процессуальная проверка в рамках статьи «Хулиганство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов на жителя Новосибирска, а после — доложить об «установленных обстоятельствах.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении жителей Новосибирска дорожными рабочими-мигрантами.