Дело руководителей «Церкви последнего завета» рассмотрит новосибирский суд

Дело руководителей «Церкви последнего завета» рассмотрит Железнодорожный районный суд в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Telegram-канала «Дело Виссариона», скорее всего, рассмотрение дела начнется в сентябре.

— Но точный срок спрогнозировать пока нельзя, — говорится в сообщении.

Ранее защитой были поданы жалобы в Верховный Суд России на изменение подсудности и продление стражи. Пока жалобы не были рассмотрены, дело оставалось без движения.

20 июля адвокат обвиняемых сообщил, что Верховный Суд оставил решение об изменении подсудности уголовного дела без изменения. Поэтому дело будет рассмотрено в Железнодорожном суде г. Новосибирска.

Напомним, что 5 апреля заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение трём руководителям «Церкви последнего завета» (Община Виссариона), которая действовала в Красноярском крае. Суд продлил содержание под стражей всем задержанным до 11 октября.

По данным правоохранителей, топ-менеджеры общины Сергей Тороп (он же Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников в 1991 году в Красноярском крае основали религиозную организацию для получения дохода от её последователей. Она просуществовала до сентября 2020-го.

Следствие считает, что лидеры применяли психологическое насилие, зомбировали людей и морили последователей голодом. Также с января 2017 года по декабрь 2021 Ведерников, являясь директором частной средней школы «Истоки», на основании ложных отчётов о затратах получил из бюджета Красноярского края субсидию на сумму более пяти миллионов рублей.