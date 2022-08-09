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Судьбу небольшого участка может решить большая политическая подоплека

  • 09/08/2022, 17:40
Автор:
новости Новосибирска
Инициатива регионального правительства по его сохранению — забота о сохранности территории или попытка политического возмездия.

«Земельное» лицо

На заседании комиссии по землепользованию и застройке мэрии Новосибирска было рассмотрено предложение регионального правительства о перезонировании территории земельного участка около Горского котлована из зоны ОД-4.3 (делового, общественного и коммерческого назначения) в зону Р-2 (рекреационно-природных территорий). Как пояснил редакции участвовавший в заседании комиссии координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, такое изменение позволит исключить здесь высотное строительство и сохранить зеленую зону.

новости Новосибирска

Новосибирцы смогут отметить Новый год в парке «Арена» уже этой зимой

— Кроме того, представители области хотят, чтобы проект согласовали с архитектурным советом, и здесь была гостиница для ЛДС, — говорит собеседник редакции. — Лучше, конечно, у Знаткова (Владимир Знатков, первый вице-губернатор. — Ред.) спросить. Это предложение решили вынести на общественные слушания, которые, возможно, состоятся в конце года.

Пока, как следует из данных кадастровой карты, на этой территории находятся несколько зданий (собственником является ООО СК «Концепт Девелопмент»).

«Политическая» изнанка

Помимо заботы региональных чиновников о сохранности зеленой зоны, данная инициатива может иметь и политическое обоснование. Как сообщает в соцсетях «Тайга.инфо» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», исторически компания-собственник зданий связана с депутатом Заксобрания Вячеславом Илюхиным.

— Фирмой владеет Станислав Пылев, он же руководит ей, — сообщает издание. — Ранее управляющей компанией «Концепт Девелопмент» было ООО «ГК «Север», которую возглавляет независимый депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин.

новости Новосибирска

Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

Напомним, что упомянутый депутат «отличился» в глазах регионального правительства в начале июльской сессии Заксобрания, когда в своем выступлении сообщил о возможных коррупционных фактах при обеспечении инфраструктурой площадок комплексного развития территории: поселков Клюквенного, Верх-Тулы и Ложка. По словам депутата, ранее возглавляемое им АО «Агентство развития жилищного строительства» предложило вариант, который бы позволил направить федеральные деньги в том числе и на решение проблем обманутых дольщиков. Однако рабочая группа в региональном правительстве под руководством первого заместителя председателя правительства, ранее упомянутого Владимира Знаткова, по итогам рассмотрения поступившего предложения выдала свой план достройки объектов. По словам Илюхина, он не выгоден ни местным жителям, ни бюджету области.

— Результатом стал отказ от площадок в Ложке и Верх-Туле, — заявлял на сессии Заксобрания Вячеслав Илюхин. — Вместо этого принято решение компенсировать затраты отдельных застройщиков. А по площадке в поселке Клюквенный коммерческой организацией был принят план, сроки которого выгодны коммерческим организациям, а не Новосибирской области. Требуют проверки и расчеты затрат, сделанные региональным правительством. Например, по расчетам АРЖС, стоимость ливневой канализации составила 600 млн рублей, а в расчетах правительства сумма — 1,2 млрд рублей. Эту схему считаю неэффективной и коррупционной. Мы силы и средства растрачиваем в угоду амбициям отдельных чиновников.

В то же время, по мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, политическая составляющая в инициативе перезонирования участка если и имеет место, то играет на руку в том числе самому Илюхину.

— Судя по последним выступлениям Илюхина в Заксобрании, после увольнения с поста гендиректора АРЖС он подчеркивает свое позиционирование в образе депутата, максимально независимого от правительства, — говорит собеседник редакции. — Обе ветви власти в последние годы усиленно борются за то, чтобы в Новосибирске стало больше зеленых и рекреационных зон, перезонирование участка вблизи будущего парка «Арена» может быть звеном этой цепочки.

«Выборное» двойное дно

Разоблачительные выступления депутата на сессии и затем в нескольких радиоэфирах стали поводом для последующих публикаций в ряде телеграм-каналов, авторы которых, с одной стороны, пророчили закат политической карьеры Илюхина, а с другой — «реанимировали» память о его основном сопернике на выборах Заксобрания 2020 года — директоре АО НМЗ «Искра» Сергее Кондратьеве, которому, наоборот, предрекали усиление политического веса. Напомним, что Кондратьев хоть и выступал на выборах как независимый кандидат, тем не менее пользовался негласной поддержкой со стороны регионального правительства.

Как следует из соцсетей директора предприятия, их контент в настоящее время далек от выборной тематики. В то же время сразу несколько собеседников редакции не исключили его пусть непрямое, но участие в губернаторской кампании с прицелом на избрание в новый состав областного парламента.

— Думаю, со стороны Кондратьева будет полная поддержка кандидатуры действующего губернатора с заделом на 2025 год и получением мандата Заксобрания на территории Калининского района, — говорит источник редакции в политических кругах.

По словам еще одного собеседника, не исключено уже прямое участие в губернаторских выборах Вячеслава Илюхина. Однако пока в реготделении «Родины», которое возглавляет депутат, данную информацию не подтверждают.

Комментарий самого Вячеслава Илюхина на момент подготовки материала получить не удалось. Но как показывает история предыдущих выборов, «Родина», как и другие политические силы, до последнего не раскрывает карты по таким значимым кампаниям.

— В период подготовки к губернаторским выборам все значимые новосибирские политики постараются так или иначе реализовать свой потенциал, в том числе чтобы набрать очки для собственных перевыборов, — комментирует Андрей Кузнецов. — По округу, где в 2020 году победил Илюхин, Сергей Кондратьев сохраняет депутатские амбиции и, вполне вероятно, постарается взять реванш на следующих выборах. У Илюхина сильные позиции в Пашино. Если претендент от «ЕР» действительно нацелен на выигрыш, он должен готовиться заблаговременно, даже если рассчитывает на более активную поддержку областного руководства.

Напомним, о возможном участии в губернаторских выборах в рамках пресс-конференции в конце прошлого года заявлял и председатель Заксобрания области Андрей Шимкив.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирский застройщик подготовил мастер-план развития Клюквенного. 

Иллюстрация — скрин кадастровой карты

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Рубрики : Власть Недвижимость Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика недвижимость выборы власть


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