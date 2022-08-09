Судьбу небольшого участка может решить большая политическая подоплека

На заседании комиссии по землепользованию и застройке мэрии Новосибирска было рассмотрено предложение регионального правительства о перезонировании территории земельного участка около Горского котлована из зоны ОД-4.3 (делового, общественного и коммерческого назначения) в зону Р-2 (рекреационно-природных территорий). Как пояснил редакции участвовавший в заседании комиссии координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, такое изменение позволит исключить здесь высотное строительство и сохранить зеленую зону.
Пока, как следует из данных кадастровой карты, на этой территории находятся несколько зданий (собственником является ООО СК «Концепт Девелопмент»).
Помимо заботы региональных чиновников о сохранности зеленой зоны, данная инициатива может иметь и политическое обоснование. Как сообщает в соцсетях «Тайга.инфо» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус», исторически компания-собственник зданий связана с депутатом Заксобрания Вячеславом Илюхиным.
— Фирмой владеет Станислав Пылев, он же руководит ей, — сообщает издание. — Ранее управляющей компанией «Концепт Девелопмент» было ООО «ГК «Север», которую возглавляет независимый депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин.
— Результатом стал отказ от площадок в Ложке и Верх-Туле, — заявлял на сессии Заксобрания Вячеслав Илюхин. — Вместо этого принято решение компенсировать затраты отдельных застройщиков. А по площадке в поселке Клюквенный коммерческой организацией был принят план, сроки которого выгодны коммерческим организациям, а не Новосибирской области. Требуют проверки и расчеты затрат, сделанные региональным правительством. Например, по расчетам АРЖС, стоимость ливневой канализации составила 600 млн рублей, а в расчетах правительства сумма — 1,2 млрд рублей. Эту схему считаю неэффективной и коррупционной. Мы силы и средства растрачиваем в угоду амбициям отдельных чиновников.
В то же время, по мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, политическая составляющая в инициативе перезонирования участка если и имеет место, то играет на руку в том числе самому Илюхину.
— Судя по последним выступлениям Илюхина в Заксобрании, после увольнения с поста гендиректора АРЖС он подчеркивает свое позиционирование в образе депутата, максимально независимого от правительства, — говорит собеседник редакции. — Обе ветви власти в последние годы усиленно борются за то, чтобы в Новосибирске стало больше зеленых и рекреационных зон, перезонирование участка вблизи будущего парка «Арена» может быть звеном этой цепочки.
Разоблачительные выступления депутата на сессии и затем в нескольких радиоэфирах стали поводом для последующих публикаций в ряде телеграм-каналов, авторы которых, с одной стороны, пророчили закат политической карьеры Илюхина, а с другой — «реанимировали» память о его основном сопернике на выборах Заксобрания 2020 года — директоре АО НМЗ «Искра» Сергее Кондратьеве, которому, наоборот, предрекали усиление политического веса. Напомним, что Кондратьев хоть и выступал на выборах как независимый кандидат, тем не менее пользовался негласной поддержкой со стороны регионального правительства.
Как следует из соцсетей директора предприятия, их контент в настоящее время далек от выборной тематики. В то же время сразу несколько собеседников редакции не исключили его пусть непрямое, но участие в губернаторской кампании с прицелом на избрание в новый состав областного парламента.
— Думаю, со стороны Кондратьева будет полная поддержка кандидатуры действующего губернатора с заделом на 2025 год и получением мандата Заксобрания на территории Калининского района, — говорит источник редакции в политических кругах.
По словам еще одного собеседника, не исключено уже прямое участие в губернаторских выборах Вячеслава Илюхина. Однако пока в реготделении «Родины», которое возглавляет депутат, данную информацию не подтверждают.
Комментарий самого Вячеслава Илюхина на момент подготовки материала получить не удалось. Но как показывает история предыдущих выборов, «Родина», как и другие политические силы, до последнего не раскрывает карты по таким значимым кампаниям.
— В период подготовки к губернаторским выборам все значимые новосибирские политики постараются так или иначе реализовать свой потенциал, в том числе чтобы набрать очки для собственных перевыборов, — комментирует Андрей Кузнецов. — По округу, где в 2020 году победил Илюхин, Сергей Кондратьев сохраняет депутатские амбиции и, вполне вероятно, постарается взять реванш на следующих выборах. У Илюхина сильные позиции в Пашино. Если претендент от «ЕР» действительно нацелен на выигрыш, он должен готовиться заблаговременно, даже если рассчитывает на более активную поддержку областного руководства.
Напомним, о возможном участии в губернаторских выборах в рамках пресс-конференции в конце прошлого года заявлял и председатель Заксобрания области Андрей Шимкив.
Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирский застройщик подготовил мастер-план развития Клюквенного.
Иллюстрация — скрин кадастровой карты
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