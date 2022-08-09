Рекламодателям

РФС обнародовал доходы и расходы команд за прошедший год

  • 09/08/2022, 17:08
РФС обнародовал доходы и расходы команд за прошедший год
Всего в списке 34 клуба – 16 из РПЛ и 18 из Олимп ФНЛ. Из второй по значимости лиги в отчет не вошли «Спартак-2» и «Краснодар-2».

РФС опубликовал отчет об экономике клубов РПЛ и ФНЛ за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В отличии от европейских команд, отчетность в России привязана не к сезону 2021/22, а к календарному году.

Общие операционные доходы команд-участниц РПЛ сезона 2021/22 составили 71,1 млрд рублей. Больше всего сумма у действующего чемпиона «Зенита» — 17,95 млрд рублей. При этом 12,63 млрд рублей — это коммерческие доходы, полученные от спонсоров. Следует понимать, что большая часть средств поступила от «Газпрома». 

Свой взнос делают и беттинг-партнеры футбольных команд. На сайте «РБ» (+18) представлен список лучших букмекеров, многие из которых имеют спонсорские контракты с клубами. 

У «Спартака» коммерческие доходы составляют 6,68 млрд рублей. Спонсором московского клуба выступает «Лукойл».  

В то же время более важными показателями считаются доход с матчей и выплаты от организаторов. До 2020 года именитые европейские команды зарабатывали с билетов, мерча и кейтеринга до четверти годового дохода. ТВ-контракты и достижения в еврокубках приносили им до половины выручки. 

Что касается «матчдея» в РФ, то финансовые и инфраструктурные условия не способствуют большому притоку средств. В 2021 году выручка с матчей у 17 клубов составила 4,194 млрд рублей. Это 6% от общего операционного дохода ФК.

Колоссальный разброс существует и среди команд лиги. Если «Зенит» и «Спартак» зарабатывали больше миллиарда, то «Арсенал», «Ахмат» и «Химки» не выручили и 15 млн рублей.

Сумма общих выплат организаторов составляет 8,209 млрд рублей. При этом 2/3 от суммы — это призовые от УЕФА «Зениту», «Спартаку» и «Локомотиву».    

Что касается операционных расходов, то 16 клубов РПЛ в прошлом году потратили 66,5 млрд рублей. Больше всего сумма затрат у «Зенита» — 14,41 млрд рублей. Расходы «Уфы» в 15 раз меньше.

На трансферы больше всего потратил также питерский клуб — почти 3,5 млрд рублей. В общей сложности баланс РПЛ составил минус 8,31 млрд рублей. Наиболее продуктивно реализовать активы сумел ЦСКА — клуб в плюсе на 1,05 млрд рублей.  

На агентов и посредников клубы элитного дивизиона потратили 2,98 млрд рублей. Больше всего такая статья расходов у московских «Спартака» и «Динамо» — 609 млн рублей и 563 млн рублей соответственно.

Затраты на детско-юношеские клубы РПЛ составили 3,29 млрд рублей. Почти треть из этой суммы приходится на ФК «Краснодар» — 1,044 млрд рублей. Аналогичные расходы у «Зенита» — 708 млн рублей, а у «Спартака» — 202 млн. Меньше всех на данную статью затрат выделили «Крылья Советов» — всего 9 млн рублей. 

Фото: metaratings.ru

519

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : футбол


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Судьбу небольшого участка может решить большая политическая подоплека

Инициатива регионального правительства по его сохранению — забота о сохранности территории или попытка политического возмездия.
Читать статью >>
новости Кемерово

Новый логистический центр построят в Кузбассе

Он будет заниматься централизованной поставкой продуктов питания в социальные учреждения.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Минздрав Новосибирской области требует 54,6 миллиона рублей от ГК «ВИС»

Причина выставления иска пока не озвучивается.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Кредиторы опротестовывают сделку по продаже акций «Дяди Дёнера»

Крайним может оказаться один из собственников компании.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Судьбу небольшого участка может решить большая политическая подоплека

09/08/2022, 17:40

Дело руководителей «Церкви последнего завета» рассмотрит новосибирский суд

09/08/2022, 17:37

Первый региональный спутник «Кузбасс-300» запустили с космодрома «Байконур»

09/08/2022, 17:00

Новый логистический центр построят в Кузбассе

09/08/2022, 15:56
Популярное

В российской системе бронирования авиабилетов будет только отечественное ПО

09/08/2022, 18:12

В России зарегистрировали новую вакцину против птичьего гриппа

09/08/2022, 14:23

ХК «Сибирь» обыграл столичное «Динамо» в товарищеском матче

09/08/2022, 10:43

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза

09/08/2022, 16:26

В АО «РЭС» определили «Лучших по профессии» среди специалистов по работе с потерями электроэнергии

09/08/2022, 15:18

Банк Уралсиб принял участие в «Дне поля Новосибирской области-2022»

09/08/2022, 11:41
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска