РФС обнародовал доходы и расходы команд за прошедший год

РФС опубликовал отчет об экономике клубов РПЛ и ФНЛ за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В отличии от европейских команд, отчетность в России привязана не к сезону 2021/22, а к календарному году.

Общие операционные доходы команд-участниц РПЛ сезона 2021/22 составили 71,1 млрд рублей. Больше всего сумма у действующего чемпиона «Зенита» — 17,95 млрд рублей. При этом 12,63 млрд рублей — это коммерческие доходы, полученные от спонсоров. Следует понимать, что большая часть средств поступила от «Газпрома».

Свой взнос делают и беттинг-партнеры футбольных команд. На сайте «РБ» (+18) представлен список лучших букмекеров, многие из которых имеют спонсорские контракты с клубами.

У «Спартака» коммерческие доходы составляют 6,68 млрд рублей. Спонсором московского клуба выступает «Лукойл».

В то же время более важными показателями считаются доход с матчей и выплаты от организаторов. До 2020 года именитые европейские команды зарабатывали с билетов, мерча и кейтеринга до четверти годового дохода. ТВ-контракты и достижения в еврокубках приносили им до половины выручки.

Что касается «матчдея» в РФ, то финансовые и инфраструктурные условия не способствуют большому притоку средств. В 2021 году выручка с матчей у 17 клубов составила 4,194 млрд рублей. Это 6% от общего операционного дохода ФК.

Колоссальный разброс существует и среди команд лиги. Если «Зенит» и «Спартак» зарабатывали больше миллиарда, то «Арсенал», «Ахмат» и «Химки» не выручили и 15 млн рублей.

Сумма общих выплат организаторов составляет 8,209 млрд рублей. При этом 2/3 от суммы — это призовые от УЕФА «Зениту», «Спартаку» и «Локомотиву».

Что касается операционных расходов, то 16 клубов РПЛ в прошлом году потратили 66,5 млрд рублей. Больше всего сумма затрат у «Зенита» — 14,41 млрд рублей. Расходы «Уфы» в 15 раз меньше.

На трансферы больше всего потратил также питерский клуб — почти 3,5 млрд рублей. В общей сложности баланс РПЛ составил минус 8,31 млрд рублей. Наиболее продуктивно реализовать активы сумел ЦСКА — клуб в плюсе на 1,05 млрд рублей.

На агентов и посредников клубы элитного дивизиона потратили 2,98 млрд рублей. Больше всего такая статья расходов у московских «Спартака» и «Динамо» — 609 млн рублей и 563 млн рублей соответственно.

Затраты на детско-юношеские клубы РПЛ составили 3,29 млрд рублей. Почти треть из этой суммы приходится на ФК «Краснодар» — 1,044 млрд рублей. Аналогичные расходы у «Зенита» — 708 млн рублей, а у «Спартака» — 202 млн. Меньше всех на данную статью затрат выделили «Крылья Советов» — всего 9 млн рублей.