Дело сироты из Новосибирска взял на контроль глава СК России

Жительница Новосибирска обратилась к руководителю СК России Александру Бастрыкину в комментариях Инфоцентра ведомства в «ВКонтакте». Сибирячка пожаловалась на то, что 6-й год ждет свои законные квадратные метры, а ей их упорно не предоставляют.

— Девушка-сирота с 2018 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако, несмотря на вынесенное в 2023 году судебное решение, до настоящего времени ее права не реализованы, — говорится в сообщение Следственного комитета региона.

В региональном ведомстве расследуется уголовное дело, где сирота признана потерпевшей. Александр Бастрыкин потребовал доклад у главы новосибирского СК о ходе и результатах расследования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Купинском районе Новосибирской области строительство дома для детей-сирот отстает от графика.