Дело сироты из Новосибирска взял на контроль глава СК России

Жительница Новосибирска обратилась к руководителю СК России Александру Бастрыкину в комментариях Инфоцентра ведомства в «ВКонтакте». Сибирячка пожаловалась на то, что 6-й год ждет свои законные квадратные метры, а ей их упорно не предоставляют.
— Девушка-сирота с 2018 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако, несмотря на вынесенное в 2023 году судебное решение, до настоящего времени ее права не реализованы, — говорится в сообщение Следственного комитета региона.
В региональном ведомстве расследуется уголовное дело, где сирота признана потерпевшей. Александр Бастрыкин потребовал доклад у главы новосибирского СК о ходе и результатах расследования.
Ранее редакция сообщала о том, что в Купинском районе Новосибирской области строительство дома для детей-сирот отстает от графика.
Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области.
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