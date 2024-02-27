Эксперты назвали лучшие модели машин с автоматической коробкой передач за полмиллиона рублей

Согласно главной рекомендации эксперта издания «За рулем», не следует при выборе автомобиля упускать из виду состояние кузова и общую изношенность. Ведь те же показания одометра можно скорректировать, а вот состояние кузова вряд ли.

В качестве наиболее выгодного варианта специалист назвал Hyundai Solaris первого поколения, особенно версии с 1,4-литровым двигателем, оборудованные четырёхступенчатой автоматической коробкой A4CF1. Эти автомобили в силах преодолеть более 250 тысяч километров без значительных поломок.

Следующий в списке Nissan Almera Classic, который выпускался до 2013 года. 107-сильный двигатель и автоматическая коробка RE4F03A считаются надежными, особенно, если не затягивать со сменой масла в трансмиссии.

Кроме того, высокую оценку эксперта получил Ford Focus второй генерации с двигателем 1.6 Zetec и автоматом 4F27E, который обладает выдающейся долговечностью и тем, что может преодолевать порог в 300 тыс. км.

Замыкают перечень рекомендаций Volkswagen Polo с шестиступенчатым гидроавтоматом AQ160/AQ260 и мотором 1,6 литра, а также Skoda Rapid с аналогичной трансмиссией. Данные модели показывают средний ресурс до 200 тыс. км.

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