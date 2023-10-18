Строительство дома для детей-сирот отстает от графика под Новосибирском

В Купинском районе проинспектировали строительство дома для обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— В связи с отставанием от графика строительных работ директору подрядной организации прокурор внес представление, из-за отсутствия надлежащего контроля объявил предостережение о недопустимости нарушения закона главе Купинского района, — говорится в сообщении.

Сдача запланирована на 1 декабря 2023 года.

Ход строительства находится на контроле в прокуратуре района.

Напомним, что также было выявлено отставание от графика в строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в Черепаново по ул. Чернышевского. Промежуточные сроки выполнения этапов работ нарушены.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство четырех многоэтажек на берегу Камышенки запланировано в Новосибирске.