Дело стрелявшего в полицейского пенсионера передали в суд Новосибирской области

В отношении 61-летнего жителя Мошковского района прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия в конце марта 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире, в ходе конфликта обвиняемый продемонстрировал соседке по подъезду самозарядное охотничье ружье 12-го калибра модели «ТОЗ 87-01». Испугавшись за свою жизнь и здоровья женщина вызвала сотрудников полиции и убежала в свою квартиру.

— Прибывшие на место полицейские потребовали от обвиняемого выйти из квартиры для проверки. В ответ гражданин открыл дверь и выстрелил в стоявшего около входной двери сотрудника полиции. Полицейский в момент выстрела отпрыгнул в сторону и выстрел пришелся в противоположную стену коридора, — поясняет пресс-служба областной прокуратуры.

После этого, обвиняемый при задержании сообщил сотрудникам полиции о том, что он заминировал квартиру («установил растяжку»). Выехавшим на место преступления инженером-сапером проведены поисковые работы, указанные сведения не подтвердились.

Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.