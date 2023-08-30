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В пяти районах Новосибирска установят девять новых трамвайных остановок

  • 30/08/2023, 09:48
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В пяти районах Новосибирска установят девять новых трамвайных остановок
На их обустройство выделено 10,7 млн рублей.

В Новосибирске объявлен аукциона на выполнение работ по обустройству новых остановочных пунктов трамвая в пяти районах города.  Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчик — МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

В пяти районах Новосибирска установят девять новых трамвайных остановок Согласно документации, подрядчик должен установить новые трамвайные павильоны на остановках: «Ул. Депутатская» (по нечетной стороне ул. Депутатской), «Магазин «1000 мелочей»» (по четной стороне ул. Мичурина), «Стадион «Спартак»» (по четной стороне ул. Мичурина), «Магазин «Детский мир»» (по четной стороне ул. Трикотажная), «Ул. Волочаевская» (по четной стороне пр. Дзержинского), «Архитектурно-строительный  университет» (четная и нечетная стороны ул. Гурьевская), «Клуб им. Чехова» (по четной стороне ул. Титова), , «Пос. Чемской» (по четной стороне ул. Петухова).

Подрядчику предстоит установить остановочные павильоны, которые предоставляет заказчик. Как сказано в документации все павильоны имеют одинаковые габариты: длина – 4300 мм, высота – 2650 мм, глубина – 1500 мм. В комплект для размещения входят павильоны, урны, информационные таблички и другое. Выполнить работы необходимо до 30 октября 2023 года.

Начальная цена контракта — 10,7 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта.

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : трамвайные остановки остановочные павильоны общественный транспорт


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