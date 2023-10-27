Демоны для детей: новосибирцев возмутило шоу про Уэнсдей и мертвую руку

Интерактивное шоу, на которое зазывают малышей из детского сада, шокировало родителей. На афише ― известная героиня американского фильма про Уэнсдей и многообещающая программа.

― Вместе с Уэнсдей вы отправитесь в волшебное путешествие, где встретите самых интересных и разнообразных персонажей, ― зазывает текст флаера.

Правда персонажи эти совсем не похожи на героев советских мультфильмов. Тут скорее, целый комплект из фильма ужасов: призраки, мертвая рука и прочее.

― Всё бы хорошо, но Вещь ― это рука мёртвого человека. А Уэнсдей – «девочка, которая любит мучить своего брата (в других вариантах — пытается убить брата) и отрывать головы своим куклам». То есть персонажи прямо скажем инфернальные, демонические! ― написал на своей страничке в социальных сетях новосибирский журналист Андрей Сегеда.

Организаторы шоу поспешили успокоить разволновавшегося за традиционные духовные ценности России сибиряка.

― Я представитель «Театра современности». Ознакомилась с Вашим комментарием по поводу нашей новой постановки «Расследование Уэнсдей. Таинственное исчезновение друга». Наша постановка не основана на сериале «Семейка Аддамс». Главные герои Уэнсдей и Вещь, вошли в основу нашего представления как отдельно взятые персонажи и полюбившиеся многим детям в нашей стране. Вещь является другом Уэнсдей, который ушел от нее в поиски новых друзей, так как она не проводила с ним время и не играла. И Уэнсдей отправляется на его поиски, где на пути ей встретятся другие персонажи (Марио, Барби, Кен), которые дают ей подсказки, где же можно отыскать ее друга Вещь, ― оправдались организаторы.

Чуть позже к диалогу подключился и департамент культуры мэрии Новосибирска. Там заверили, что заранее ознакомились с презентацией постановки и не заметили в ней ничего криминального.

Андрей Сегеда не был удовлетворен этим ответом. Он уверен, что детям в возрасте от 3 лет рано привыкать к трупам и демонам.