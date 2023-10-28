Суд отказал организации-иноагенту в возбуждении дела против мэрии Новосибирска

Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области, глава новосибирского филиала «Мемориал»* (*организация признана иноагентом на территории России и ликвидирована) Александр Рудницкий в середине октября на правил в мэрию уведомление о проведении митинга в память жертв политических репрессий. Митинг он предлагал провести 30 октября в Нарымском сквере и на поляне рядом с домом 16 на проспекте Лаврентьева в Академгородке. Напомним, в сквере расположен памятник жертвам политических репрессий. Кроме того, в мэрию обратилась еще одна инициативная группа с предложением о проведении шествия и митинга в Нарымском сквере.

В управлении судебного департамента отметили, что в муниципалитете Александру Рудницкому предложили провести совместные публичные мероприятия в Нарымском сквере и у здания 4 по ул. Ильича в Академгородке. Однако, общественник обратился в Центральный районный суд Новосибирска. В итоге суд отказал в возбуждении административного иска против мэрии, отметив, что заявление Рудницкого еще находится на рассмотрении и ему никто не отказывал в проведении публичного мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы вышли на пикет в центре города.