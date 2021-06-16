День города снова празднуем по домам

Мэрия Новосибирска отменяет все массовые мероприятия, ранее запланированные на День города, по причине тревожной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.

— Пока требования Роспотребнадзора не допускают проведения массовых мероприятий в День города, — цитирует чиновницу информагентство.

Помимо развлекательных мероприятий, как сообщает Терешкова, пока под вопросом и официальное награждение новосибирцев. Ясность появится только ближе к дате празднования — 27 июня.

Стоит напомнить, что годом ранее День города, как и многие другие официальные праздники, новосибирцы из-за ковида большей частью отмечали по домам. Уже с начала зимы региональные власти пошли на ряд смягчений в плане официальных и религиозных праздников: так, были разрешены крещенские купания в январе, пасхальный крестный ход, парад в честь Дня Победы. Последним массовым праздником стал День России, отмечаемый 12 июня, несмотря на то, что к этому времени на территории Новосибирской области был зафиксирован новый рост заболеваемости коронавирусом.

Как уже сообщалось, в начале недели губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве не исключил возвращения ограничений. В частности, предполагается усилить контроль за организациями торговли и общепита в плане соблюдения масочного режима и социальной дистанции, а также активизировать агитработу по вакцинации среди жителей области. Что касается Дня города, то о тотальном запрете массовых мероприятий накануне еще речь не шла, говорилось только о возможном сокращении их количества.

По информации областного антиковидного штаба, на за последние сутки выявлены 99 случаев COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 44,7 тысячи случае коронавируса, 40,3 тысячи пациентов выздоровели (+97 за сутки).

Скончались за сутки 5 пациентов: мужчины в возрасте 66 и 77 лет и женщины в возрасте 64 лет, 71 года, 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1,9 тысячи человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2,2 тысячи пациентов. В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 24.