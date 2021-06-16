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Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

  • 16/06/2021, 15:50
Автор: Юлия Данилова
Новости Новосибирска
Первый этап генподрядчик планирует завершить на год раньше плана — осенью 2023 года.

В Новосибирской области возобновились строительно-монтажные работы на Восточном обходе. Представители генподрядчика — АО «Новосибирскавтодор» — в ходе пресс-тура  сообщили: по итогам обследования принятого объекта выявлены дефекты выполненных ранее конструктивов, требуется ремонтно-восстановительные работы земляного полотна, переустройство части дорожной одежды и элементов искусственных сооружений. Сегодня все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже стартовали.

— Первый десятикилометровый участок мы планируем сдать на год раньше — уже осенью 2023 года, вторые десять километров — в 2024 году, — сообщил СМИ председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов.

Также в планах «Новосибирскавтодора»: продолжить обустройство путепровода на пересечении с автомобильной дорогой «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Сейчас компания ведёт работы на пересечении обхода с региональной автодорогой «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»: строители выполняют устройство земляного полотна и дорожного основания. Запланировано также построить две развязки — в районе села Новолуговое и на пересечении с автодорогой «Академгородок-Кольцово»; завершить монтаж четырёх путепроводов и устройство эстакадной части с мостом через реку Иня и путепроводом через железную дорогу; установить 25 километров линий электроосвещения.

Параллельно идет реконструкция автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» — от границы Новосибирска до пересечения с Восточным обходом. После завершения работ это будет четырёхполосная дорога категории 1Б с развязками в разных уровнях.

Напомним, что строительство Восточного обхода — трассы длиной 80 километров, которая должна соединить Северный обход с федеральной трассой М52 — стартовало в 2013 году (I этап протяженностью 20 км км14-км34). Со строительством объекта возникли сложности. В августе 2020 года Росавтодор расторг контракт с компанией «Сибмост». Новый генеральный подрядчик был определен весной 2021 года. В настоящий момент готовность этого участка составляет 46%.

— Это 90% земляное полотно, и 60% — искусственные сооружения, — уточнил начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование объекта, чтобы завершить строительство всех этапов Восточного обхода, и избежать перенаправления серьёзного поток транзитного транспорта через Академгородок.

— Этот вопрос решаемый. Во-первых, за счет открытия финансирования всех участков Восточного обхода. Во-вторых, стройка такого масштабного объекта — если мы говорим про весь участок от Северного обхода до Искитима — занимает несколько лет. На период его реализации нужно искать решения, которые бы позволяли перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобства жителям. Одно из решений — это синхронизация реконструкции нашей дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и Гусинобродского шоссе для повышения их пропускной способности, чтобы введённый участок Восточного обхода, и эта трасса, ГБШ работали синхронно, — пояснил Травников. — Как добиваться решения этих вопросов, мы понимаем. Самое главное —дело стронулось с мертвой точки и на объектах, которые нас беспокоили, сегодня продолжаются работы.

Во время выездного совещания участники обсудили точку выхода Восточного обхода на Бердское шоссе. Конкретное место еще не определено, но предварительно, по словам губернатора, это будет район Искитима.

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» заключен контракт на строительство этапов 1А, 1Б и 1В Восточного обхода с окончанием работ в 2024 году, стоимость данного контракта — 3,77 млрд рублей.

Восточный обход Новосибирска — дублёр дороги Р-256 «Чуйский тракт», переключит на себя потоки транзитного транспорта, которые следуют в направлении Алтая и обратно — через Новосибирск, Бердск, Искитим. Примыкание Восточного обхода к Северному даст возможность, минуя Новосибирск, выехать с трассы Р-256 на Р-255 в направле6нии Кемерова и далее на восток, а также — на Р-254 в направлении Омска.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : дороги город Восточный обход


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