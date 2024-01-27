День памяти освобождения Ленинграда от блокады почтили в Новосибирске

В Новосибирске сегодня прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-летию полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками.

В честь памяти жителей блокадного города, его защитников и освободителей состоялись церемония возложения цветов на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». Кроме того, прошел митинг у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в оборонительных боях и наступательной операции по освобождению Ленинграда принимали участие четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области. Восемь жителей города получили звание Героя Советского Союза за оборону Ленинграда, за бои по освобождению города.

Во время войны в Новосибирск из Ленинграда были эвакуированы 128 тысяч человек, а также заводы, учреждения науки и культуры. Это позволило в кратчайшие сроки наладить выпуск военной продукции, освоить новые технологии и производства. Более 22 тысяч ленинградцев остались жить в Новосибирской области после войны.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска