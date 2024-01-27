Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске

Цены на вторичном рынке Новосибирская в январе выросли на 0.7% — до 123,5 тысяч рублей за квадрат. Для сравнения, в целом по России рост цен составил 1,1% — до 128,4 тысяч рублей за квадрат, отмечают эксперты Циан.Аналитики. По их оценке, темпы роста цен на вторичку в России снижаются.

За год в Новосибирской области вторичка подорожала на 9%. Для сравнения, в Иркутске на 12% — до 126,4 тысяч, Красноярске на 15% — до 117,7 тысяч, в Томске на 16% — до 113,8 тысяч, в Кемерово на 24% — до 112.8 тысяч, в Барнауле на 13% — 108,5 тысяч, в Омске на 22% — до 108,4 тысяч.

—С высокой долей вероятности в ближайшие месяцы спрос на вторичном рынке будет постепенно снижаться в условиях дорогой ипотеки, но в то же время резкого падения активности быть не должно за счет перетока части покупателей с рынка новостроек, —прогнозирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика.

В среднем по рынку выбор квартир на вторичке уменьшился на 27%. Однако, эксперты ожидают рост предложения, за счет возвращения лотов, временно снятых с продажи в конце 2023 года и удлинения сроков экспозиции на фоне снижения спроса. Во 2 квартале 2024 года Циан. Аналитика прогнозирует небольшое снижение средних цен — на 7-9% от уровней января.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются.