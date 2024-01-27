Рекламодателям

Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске

  • 27/01/2024, 15:17
Автор:
Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске
При этом во втором квартале прогнозируется снижение цен, в том числе из-за сокращения спроса.

Цены на вторичном рынке Новосибирская в январе выросли на 0.7% — до 123,5 тысяч рублей за квадрат. Для сравнения, в целом по России рост цен составил 1,1% — до 128,4 тысяч рублей за квадрат, отмечают эксперты Циан.Аналитики. По их оценке, темпы роста цен на вторичку в России снижаются.

За год в Новосибирской области вторичка подорожала на 9%. Для сравнения, в Иркутске на 12% — до 126,4 тысяч, Красноярске на 15% — до 117,7 тысяч, в Томске на 16% — до 113,8 тысяч, в Кемерово на 24% — до 112.8 тысяч, в Барнауле на 13% — 108,5 тысяч, в Омске на 22% — до 108,4 тысяч.

—С высокой долей вероятности в ближайшие месяцы спрос на вторичном рынке будет постепенно снижаться в условиях дорогой ипотеки, но в то же время резкого падения активности быть не должно за счет перетока части покупателей с рынка новостроек, —прогнозирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика.

В среднем по рынку выбор квартир на вторичке уменьшился на 27%. Однако, эксперты ожидают рост предложения, за счет возвращения лотов, временно снятых с продажи в конце 2023 года и удлинения сроков экспозиции на фоне снижения спроса. Во 2 квартале 2024 года Циан. Аналитика прогнозирует небольшое снижение средних цен — на 7-9% от уровней января.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются. 

Фото freepik

687

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Цены на вторичку недвижимость в Новосибирске


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54

Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске

При этом во втором квартале прогнозируется снижение цен, в том числе из-за сокращения спроса.
Читать далее >>

Оценка ущерба от коммунальных аварий началась в Новосибирске

Самый большой перерасчет получат жители, проживающие в районе Башни.
Читать далее >>

От резкого роста объемов строительства жилья выиграли металлургические предприятия Новосибирска

Завод Кузьмина увеличил производства более, чем в 2 раза.
Читать далее >>

22 самолета Sukhoi Superjet планирует выпустить Новосибирский авиазавод в 2024 году

Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.
Читать далее >>

Серийное производство «Охотников» запустят на авиазаводе в Новосибирске в 2024 году

Беспилотники этого тип сейчас проходят финальную стадию испытания.
Читать далее >>

Пять компаний готовы производить беспилотники в Новосибирске

В правительстве области посчитали сколько средств им для этого понадобится.
Читать далее >>

Новосибирский золотозавод начал выпускать нитрат серебра

На этот продукт большой спрос у предприятий стекольной промышленности.
Читать далее >>

У новосибирского «Сибсельмаша» появилось два варианта развития

Оба нацелены на сохранение его промышленного потенциала.
Читать далее >>

Инвесторы появились у «Тяжстанкогидропресса»

Сейчас они ждут, когда на предприятии завершится процедура банкротства.
Читать далее >>

Заявку в нацпроект по беспилотникам готовит Новосибирская область

Регион намерен участвовать в федеральном конкурсе.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе в строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Даже несмотря на рекордные продажи 2023 года.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
День памяти освобождения Ленинграда от блокады почтили в Новосибирске
27/01/24 15:50
Город История Общество
Переток покупателей с рынка новостроек на вторичку ожидают в Новосибирске
27/01/24 15:17
Недвижимость
Реализацию проекта «Чистый воздух» в Искитиме будет отслеживать Минприроды РФ
27/01/24 14:16
Власть ЦУР
Жительницу Новосибирска и ее шестилетнюю дочь убили из-за автомобиля
27/01/24 13:34
Происшествия
Наборы для скрининга новорожденных начали выпускать в Новосибирске
27/01/24 12:45
Медицина Общество Технологии
Энергетики восстановили теплоснабжение на Петухова в Новосибирске
27/01/24 11:00
Город
Оценка ущерба от коммунальных аварий началась в Новосибирске
27/01/24 9:52
Город Общество
Прокуратура защитит права инвалида с эпилепсией в Новосибирске
26/01/24 19:58
Общество Право&Порядок
Новосибирского актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»
26/01/24 18:31
Общество
От резкого роста объемов строительства жилья выиграли металлургические предприятия Новосибирска
26/01/24 18:02
Бизнес Недвижимость Промышленность
Волчья Луна взойдет над Новосибирском
26/01/24 17:52
Общество
Сергей Семка объяснил, почему режим ЧС не ввели сразу в Новосибирске
26/01/24 17:46
Город
В трех турнирах по керлингу примут участие спортсмены из Новосибирска
26/01/24 17:30
Спорт
Заключенным добавили срок за побег из колонии в Новосибирске
26/01/24 17:27
Право&Порядок
Ритейлеры готовы принимать на работу школьников в Новосибирске
26/01/24 17:07
Бизнес Общество
Новосибирские мамы будут получать пособие даже после выхода на работу
26/01/24 17:02
Общество
Бизнесу напомнили о повышении лимитов по социальным налоговым вычетам в 2024 году
26/01/24 17:02
ПроБизнес
«Это была ужасная смерть»: у кота Твикса, выброшенного из поезда, появился адвокат из Новосибирска
26/01/24 16:14
Общество Право&Порядок
Дефицит яйца и мяса курицы в Новосибирской области был вызван ажиотажным спросом населения
26/01/24 15:53
Агропром Бизнес Общество
Эксперт Алросы лишился 4,5 млн рублей на парковке у ТЦ «Большая медведица» в Новосибирске
26/01/24 15:39
Общество Происшествия
Популярное
Названо самое популярное у российских туристов направление в январе 2024
26/01/24 16:02
Эксперт сообщила, кому к пенсии доплатят 25%
26/01/24 14:11
Устанавливая на смартфон определители номеров, вы рискуете личными данными
26/01/24 11:27
Как оформить больничный лист в 2024 году
26/01/24 10:13
Врач призвал не отказываться от употребления замороженных овощей и фруктов зимой
25/01/24 17:17
Минфин заявил, что даже банкроты обязаны заплатить налог на сверхприбыль
25/01/24 16:04
Новости компаний
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года
26/01/24 10:26
Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых
25/01/24 15:15
Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года
24/01/24 11:00
АО «РЭС» рассказали школьникам, как безопасно обращаться с электричеством
23/01/24 14:27
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 году
23/01/24 9:00
Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса
22/01/24 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска