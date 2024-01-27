Продажи залоговых ипотечных квартир упали в Новосибирске

На 1 октября 2023 года в Новосибирской области накопилось просроченных ипотечных кредитов на 1,3 млрд рублей. За 9 месяцев 2023 года банки взыскали 243 млн рублей просрочки за счет продажи залоговых квартир. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года — 348 млн рублей, сообщила пресс-служба ООО «Долговой консультант».

Динамика взыскания в регионе упала на 30%.

В Сибири по объему просрочки по ипотеке лидирует Красноярский край — 1,48 млрд рублей. При этом за 9 месяцев 2023 года в регионе было взыскано 383 млн рублей просрочки, — 127% к аналогичному периоду прошлого года (169 млн рублей).

В целом по округу просрочка по ипотеке по итогам 3 кварталов 2023 года выросла до 5,7 млрд рублей. Динамика взыскания просроченной задолженности упала в Алтайском крае — на 27%, и Иркутской области — на 8%. В остальных регионах округа она выросла.

— Продажа недвижимости из-под залога сопряжена с трудностями, но давно не является чем-то экзотическим. Если долг существенный, то зачастую продажа предмета залога является практически единственным вариантом решения вопроса, — констатирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

По его словам, рост объема погашений за счет реализации недвижимости прошлого года частично объясняется ростом цен на недвижимость.

По России банки взыскали с проблемных ипотечных заёмщиков благодаря реализации залоговых квартир 17,1 млрд рублей. Это в 1,52 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, просрочка по ипотеке на новостройки в Новосибирске в 2023 году выросла на 15%.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области в 2023 году побит рекорд по вводу новостроек.