Почти 2 000 тестов на коронавирус проведено в Новосибирской области за последние сутки – это самый высокий показатель за весь период, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На сегодняшний момент в регионе подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровели и выписаны. В Новосибирской области активно работают 8 лабораторий по проведению тестов, за сутки было обработано 1 875 анализов – это самый высокий показатель за весь период. Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей недели в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах. В целом ситуация в регионе находится под контролем, работа ведется в круглосуточном режиме, — отметил Сергей Нелюбов.

Отмечается, что на внеочередном заседании правительства Новосибирской области одобрены рекомендации использования нового мобильного приложения «112-Экстренная помощь», запущенного в регионе. С помощью приложения можно сообщить о происшествии, вызвать на помощь экстренные оперативные службы в одно касание. При вызове диспетчер службы 112 получит данные из вашего профиля, ваш номер телефона и точную геопозицию.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в приложении «112-Экстренная помощь» доступен раздел «COVID-19». Жителям региона, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, рекомендовано воспользоваться разделом мобильного приложения «112-Экстренная помощь». Приложение рекомендовано для электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации. Кроме того, функционал дает возможность контроля самочувствия, вызова врача на дом. В целях активации режима мониторинга гражданам, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, необходимо пройти дополнительную регистрацию в разделе «COVID-19» Приложения.

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