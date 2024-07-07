День рыси отмечают в Новосибирском зоопарке на Ивана Купалу

Умнейшие хищники стали центром внимания в Новосибирском зоопарке. В честь этих уникальных кошек в зверинце проводится праздник. Всех гостей ждут сюрпризы, тематические мастер-классы и занимательные конкурсы.

― Мы хотим рассказать вам об умнейших хищниках. Например, кисточки на ушах рыси служат для улавливания звуковых волн. Они позволяют различать шаги и даже дыхание других животных. У рыси очень острое зрение, она видит в полной темноте, ― рассказывает в своем телеграм-канале Новосибирский зоопарк.

А еще эти животные хорошо плавают и лазают по деревьям. Известно, что когда в семье рысей появляется потомство, то самец остается с самкой и помогает ей забиться о детенышах.

Встреча с этой удивительной кошкой у многих народов считается доброй приметой и приносит удачу. Поэтому все гости зоопарка, кто сегодня сможет полюбоваться Сибирской рысью, будут самыми везучими весь год.