Рекламодателям

«Вышла вся в крови»: пассажирке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске

  • 07/07/2024, 15:00
Автор: Алёна Пятенок
Пассажирке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске
Между собой подрались две женщины.

Инцидент в общественном транспорте между пассажирками произошел в конце июня, но известно о нем стало только сейчас. Дочка пострадавшей 52-летней Ирины рассказала эту историю в социальных сетях.

― Моя мама ждала операцию на плечевом суставе и возвращалась домой из клиники, где ей сделали МРТ. Рядом с ней стояла молодая девушка. Когда девушка встала, она случайно толкнула мою маму. Из-за боли в руке, мама попросила её быть осторожнее. В ответ девушка грубо отозвалась, на что мама ответила ей в том же тоне. Тогда девушка начала угрожать маме физическим насилием. Мама в свою очередь указала, что многие пожилые люди стоят, а она, молодая, занимает место. Это вызвало агрессивную реакцию у собеседницы, и она начала избивать маму, а потом еще укусила ее за руку,― написала подписчица паблика АСТ54.

На остановке Ирину встречал супруг. Увидев, что жена в крови, он побежал за девушкой и смог удержать её до приезда полиции.

В итоге, со слов дочери пострадавшей, у женщины после стычки врачи зафиксировали перелом носа и сотрясение головного мозга.

Пассажирке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске

Семья нашла аккаунт обидчицы в телеграм-канале и была удивлена, что та рассказала об этом конфликте подписчикам, назвав пострадавшую бабкой. Но особенно дочь возмутило то, что девушка пообещала поставить пострадавшей свечку за упокой.

Пассажирке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске

―Большая просьба распространить данную информацию, а также, если вы стали свидетелем данного происшествия, сообщите нам, чтобы ни один человек более не пострадал от жестокости и рук данной особы, ― попросила автор поста.

В комментариях отозвался очевидец этого происшествия. Женщина сообщила, что наблюдала этот конфликт своими глазами.

―Я ни за кого не заступаюсь и девушка, действительно, была жестока по отношению к женщине, но и мама автора вела себя не так уж и невинно. Я лично слышала, как она назвала девушку дебилкой из-за ее тату и крашеных волос. А когда девушка начала двигаться к выходу эта женщина преградила ей путь, ― написала свидетель произошедшего.

Сейчас в этой истории разбирается полиция. Ирина прошла судмедэкспертизу и намерена наказать свою обидчицу.

Источник фото: группа в ВКонтакте «АСТ54».

1

Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : МВД Драка 13-й троллейбус


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Вышла вся в крови»: пассажирке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске
7/07/24 15:00
Происшествия
День рыси отмечают в Новосибирском зоопарке на Ивана Купалу
7/07/24 13:50
Общество
Второй этап ралли «Шелковый путь» прошел в Новосибирской области
7/07/24 12:45
Общество
Мэрия Новосибирска хочет снести несколько кафе на Хилокской
7/07/24 11:45
Общество
Редкие жужелицы прилетели в Новосибирск из Средней Азии
7/07/24 10:43
Общество
В Новосибирске за 23 млн рублей продают просторную пятикомнатную квартиру
7/07/24 9:42
Общество
Треть автовладельцев Новосибирска сталкивались с вандализмом
6/07/24 18:35
Общество Право&Порядок
Александр Аксененко прокомментировал ограничения на выезд за границу для депутатов Госдумы
6/07/24 17:25
Власть Общество
Работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов
6/07/24 16:31
Бизнес Власть Общество
11 авиамаршрутов по Сибири вошли в список субсидируемых рейсов
6/07/24 15:26
Бизнес Общество
Новосибирские спасатели выловили в Оби мужчину и женщину на сапборде
6/07/24 14:59
Происшествия
Аналитики увидели падение цен на автомобили в Новосибирске
6/07/24 14:25
Транспорт
За восстановление пунктов весового контроля в Новосибирске заплатят 137 млн рублей
6/07/24 13:31
Бизнес Власть
Два ДТП с мототехникой произошли под Новосибирском минувшей ночью
6/07/24 12:34
Происшествия
Акционеры «Кузины» пропишут в уставе право выхода из компании
6/07/24 12:01
Бизнес Финансы
Дело экс-депутата Госдумы из Новосибирска Ильи Пономарева* передано в суд
6/07/24 10:25
Общество Право&Порядок
Полиция пресекла незаконный импорт автомобилей в Новосибирск
6/07/24 9:30
Бизнес Право&Порядок
Площадку недалеко от МЕГИ в Новосибирске отдадут под комплексное развитие
6/07/24 8:30
Власть Город Недвижимость
«Сколько можно издеваться?»: жители Новосибирска попросили у Путина детсад для малышни с Хилокской
5/07/24 19:00
Общество
За три дня задержали 22 пьяных водителя в Новосибирске
5/07/24 18:30
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска