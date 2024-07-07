«Вышла вся в крови»: пассажирке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске

Инцидент в общественном транспорте между пассажирками произошел в конце июня, но известно о нем стало только сейчас. Дочка пострадавшей 52-летней Ирины рассказала эту историю в социальных сетях.

― Моя мама ждала операцию на плечевом суставе и возвращалась домой из клиники, где ей сделали МРТ. Рядом с ней стояла молодая девушка. Когда девушка встала, она случайно толкнула мою маму. Из-за боли в руке, мама попросила её быть осторожнее. В ответ девушка грубо отозвалась, на что мама ответила ей в том же тоне. Тогда девушка начала угрожать маме физическим насилием. Мама в свою очередь указала, что многие пожилые люди стоят, а она, молодая, занимает место. Это вызвало агрессивную реакцию у собеседницы, и она начала избивать маму, а потом еще укусила ее за руку,― написала подписчица паблика АСТ54.

На остановке Ирину встречал супруг. Увидев, что жена в крови, он побежал за девушкой и смог удержать её до приезда полиции.

В итоге, со слов дочери пострадавшей, у женщины после стычки врачи зафиксировали перелом носа и сотрясение головного мозга.

Семья нашла аккаунт обидчицы в телеграм-канале и была удивлена, что та рассказала об этом конфликте подписчикам, назвав пострадавшую бабкой. Но особенно дочь возмутило то, что девушка пообещала поставить пострадавшей свечку за упокой.

―Большая просьба распространить данную информацию, а также, если вы стали свидетелем данного происшествия, сообщите нам, чтобы ни один человек более не пострадал от жестокости и рук данной особы, ― попросила автор поста.

В комментариях отозвался очевидец этого происшествия. Женщина сообщила, что наблюдала этот конфликт своими глазами.

―Я ни за кого не заступаюсь и девушка, действительно, была жестока по отношению к женщине, но и мама автора вела себя не так уж и невинно. Я лично слышала, как она назвала девушку дебилкой из-за ее тату и крашеных волос. А когда девушка начала двигаться к выходу эта женщина преградила ей путь, ― написала свидетель произошедшего.

Сейчас в этой истории разбирается полиция. Ирина прошла судмедэкспертизу и намерена наказать свою обидчицу.