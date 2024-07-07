Второй этап ралли «Шелковый путь» прошел в Новосибирской области

Жители Новосибирской области были рады встретить на своей земле участников знаменитого международного ралли «Шелковый путь».

На следующий день после торжественной церемонии старта гонки в Томске экипажи преодолели свыше 600 километров и прошли два грунтовых спецучастка. В Тогучине пилотов встречали как народных героев. Несколько тысяч человек собралось на площадке, чтобы своими глазами увидеть испытания. Участники с удовольствием соглашались сделать селфи с поклонниками гонки и раздавали автографы.

― Команда и организация на высоте. Было очень интересно пообщаться с легендарными водителями. Это большая честь принимать на своей земле этап гонки, ― рассказали Infopro54 тогучинцы.

Дальше команды отправляются в Барнаул, где их ждет еще масса новых впечатлений и сложных участков.