Второй этап ралли «Шелковый путь» прошел в Новосибирской области

Жители Новосибирской области были рады встретить на своей земле участников знаменитого международного ралли «Шелковый путь».
На следующий день после торжественной церемонии старта гонки в Томске экипажи преодолели свыше 600 километров и прошли два грунтовых спецучастка. В Тогучине пилотов встречали как народных героев. Несколько тысяч человек собралось на площадке, чтобы своими глазами увидеть испытания. Участники с удовольствием соглашались сделать селфи с поклонниками гонки и раздавали автографы.
― Команда и организация на высоте. Было очень интересно пообщаться с легендарными водителями. Это большая честь принимать на своей земле этап гонки, ― рассказали Infopro54 тогучинцы.
Дальше команды отправляются в Барнаул, где их ждет еще масса новых впечатлений и сложных участков.
Источник фото: с официального сайта silkwayrally.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru