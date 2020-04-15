«30 апреля, скорее всего, — не окончательная дата самоизоляции»

— Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы дать экономике региона возможность работать, людям — получать зарплату и при этом сдерживать распространение инфекции. Мы готовы к разному развитию событий и не исключаем риск всплеска заболевания, — сообщил в ходе прямого эфира на НГС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что 30 апреля, скорее всего, — не окончательная дата завершения режима самоизоляции.

Он подчеркнул, что правительство области не планирует снимать режим изоляции для других отраслей.

— Не вижу для этого возможности. Значительный сектор видов деятельности, который сейчас еще находится «на карантине», подразумевает привлечение большого количества людей. Это развлекательные мероприятия, ТЦ, кинотеатры, учреждения культуры, спорта, общепита и т.д. Здесь риски распространения инфекции на порядок больше, чем на малых предприятиях сферы услуг. Не вижу оснований для возобновления их деятельности, —заявил губернатор.

— Я разрешил главам муниципалитетов третьей категории безопасности оценить обстановку и выйти ко мне с предложением о расширении видов деятельности, которым разрешено выйти из режима самоизоляции. В том числе организациям общественного питания. Но я сразу предупредил, что не поддержу предложения по проведению массовых мероприятий, открытию ТЦ и домов культуры. Пока ни одного предложения не поступало, — сообщил Андрей Травников.

При этом он отметил, что на минувших выходных в правительстве был разработан пакет дополнительных мер поддержки, а также отранжированы муниципалитеты региона по степени риска развития ситуации и распространения инфекции. В первую группу попали Новосибирск и населенные пункты новосибирской агломерации.

В то же время он пояснил, что по просьбе глав сельских территорий и населенных пунктов принято решение о запрете охоты. Местные чиновники считают, что это сдержит перемещение людей по области и снизит риск распространения инфекции.

Напомним, 6 апреля в Новосибирской области был отменен режим самоизоляции для промышленных предприятий и строительной отрасли. С 13 апреля «амнистию» получили компании рынка услуг. В итоге сейчас официально на работу вышли около 770 тысяч новосибирцев, из них около 20 тысяч — из сферы услуг. Кстати, губернатор отметил, что посещение компаний этой сферы не является нарушением режима самоизоляции для граждан.

В правительстве региона предполагают, что дистанционный режим обучения в школах, вузах и учреждениях профессионального образования также может продлиться после 30 апреля. Это будет зависеть от общей эпидемиологической обстановки. Жесткие ограничения сохраняются и по массовым мероприятиям. В частности, верующих призывают на Пасху остаться дома и смотреть службу в онлайн-трансляции. Маловероятно, что будут разрешены акции 1 мая. К празднованию 9 мая регион пока продолжает готовиться, но окончательное решение об их проведении также будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации ближе к дате празднования.

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