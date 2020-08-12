Деньги за туры по России начнут возвращать в ночь с 20 на 21 августа

Программа стимулирования внутренних поездок рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать и бронировать гостиницы самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Планируется, что в акции примут участие около 3 млн. человек. К программе по возврату кэшбэка уже подключились более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц по всей России.

Получить возврат денег можно, купив тур у 14 новосибирских туроператоров: «Глобус-тур», «Международный центр «Сибирь», «Новая земля», «Новосибирск», «Олимпия Райзен Сибирь», «Оператор-Нск», «ОТИС», «Парнас», «Пегас ОВБ», «СКАТТ», «Эль-Тур», включая детский креативно-игровой лагерь «Синяя птица», Центр зарубежных стажировок, «Сибирское агентство воздушных сообщений Новосибирск».

Вернуть часть потраченных на путешествие денег возможно при самостоятельном бронировании одного из 16 средств размещения: Azimut Отель Сибирь, Санаторий-профилакторий «Сибиряк», Санаторий «Доволенский», Санаторий «Краснозерский», Экспо-отель, Маринс Парк Отель, Скай-порт, Park Wood hotel, Parus Medical Resort & SPA, Park Inn by Radisson Novosibirsk, Аванта-отель, Domina Hotel Novosibirsk, Рамада, Atterasuite Hotel, Санаторий «Рассвет», Санаторий «Озеро Карачи».

Отмечаеися, что для получения денежной компенсации необходимо приобрести тур на сайте туроператора или гостиницы и совершить оплату онлайн картой платежной системы «МИР» любого банка. Деньги вернутся всего в течение пяти дней на карту туриста.

По условиям акции, кэшбэк будет предусмотрен для туров продолжительностью более 5 ночей, стоимостью не менее 25 тысяч рублей и сроками поездки с 21 августа по 20 декабря 2020 года. Сумма кэшбэка будет зависеть от цены тура. Так, например, если цена путевки составляет от 25 до 50 тысяч рублей, на карту туриста вернется фиксированная сумма в размере 5 тысяч рублей, а при цене тура выше 75 тысяч рублей кэшбэк составит 15 тысяч рублей.

Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, можно будет найти на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа.

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