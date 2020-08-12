Тематика жалоб бизнеса скорректировалась

На что жалуются?

— В течение месяца после открытия Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, в конце марта. — Ред.), большая часть поступавших к нам обращений была связана с консультациями на тему «Как получить господдержку?», «Почему нам отказали?». Проблемы возникали в связи с несовершенством законодательства, так как большая часть нормативно-правовых документов о господдержке готовилась очень быстро, все нюансы законодателям учесть не удалось, поэтому в правоприменительной практике часто возникали вопросы. Постепенно поток жалоб сокращался. За последний месяц их поступило всего 50, — рассказала Infopro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (созданы при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина.

— Мы полагаем, что если у предприятия получился показатель 89,58%, то его нужно по математическим правилам округлять до 90%, и считать этот условие выполненным. В этом вопросе нас поддержало областное управление ФНС и обратилось в федеральный центр, так как проблема оказалась достаточно массовой, — рассказывает Пинигина. — Сейчас решается вопрос о том, как это урегулировать технически, потому что робот автоматически округлять не может.

Большая часть обращений, которые поступают в ЦАПП в последнее время, связана с

Второй пул жалоб связан с получением беспроцентных кредитов при сохранении занятости. Из-за большого объема заявок банки не успевают их оперативно обрабатывать, а предприниматели считают, что им отказывают. Есть небольшие проблемы по новой мере господдержки — возмещение расходов, связанных с приобретением средств защиты и проведением профилактических мероприятий.

— При предоставлении этой меры господдержки правительство прописало не только ОКВЭды, но и перечень отраслей, что привело к появлению правовых коллизий, которые приходятся решать в «ручном режиме». Например, обычные гостиницы могут претендовать на эту господдержку, а муниципальные — нет. Сейчас изучаем, как решить этот вопрос, — уточняет Пинигина.

Вместе с экспертами и представителями других деловых сообществ новосибирцы продолжают работать над расширением перечня ОКВЭД. Инициатива до правительства РФ донесена, но результат пока не виден. Еще одним камнем преткновения стало предоставление мер господдержки предпринимателям, работающим на рынке не менее года.

— Это неправильно, так как именно на старте у многих предпринимателей идут большие вложения в бизнес. Говорить, что они еще не платят налоги, не производят добавочный продукт — неверно. Но им закрыт доступ к льготным заемным ресурсам, субсидиям. Пытаемся решить этот вопрос, увязав его с сохранением количества занятых, созданных в таких компаниях, — поясняет Наталья Пинигина.

Адаптировались

Эксперт также прокомментировала, как решен вопрос с наиболее популярными жалобами первых месяцев пандемии — арендными каникулами. В Новосибирской области практически по всем объектам через медиацию удалось прийти к компромиссу между арендаторами и арендодателями. В суде первой инстанции находится только одно дело — по аренде площадей в бизнес-центре ЗАО «Труд». Впрочем, Пинигина не исключает, что этот вопрос получится решить положительно, пусть даже через мировое соглашение. Собеседник Infopro54 подчеркивает, что во время нынешнего кризиса, осложненного пандемией, предприниматели все-таки стараются идти на встречу друг другу.

Новым вектором работы центра в последнее время также стала популяризация мер поддержки, в том числе региональных.

— Когда мы систематизировали всю информацию, оказалось, что сейчас у нас действуют около 2 тысяч федеральных и региональных мер поддержки. Предприниматели знают о единицах. С одной стороны, не хватает популяризации этой информации, с другой — у большей части бизнесменов низкая правовая и финансовая грамотность, — констатирует Наталья Пинигина. — Мы акцентировали нашу работу на популяризации продуктов для предпринимателей, чтобы снять нигилизм о бессмысленности обращений в госорганы — «все равно ничего не дадут», а также о том, что «обратишься, а потом будешь долго отчитываться». Наша задача — развенчать эти страхи, помочь формированию культуры взаимодействия бизнеса с госорганами, чтобы предприниматель не боялся обращаться за господдержкой и верил, если он соответствует критериям, то она будет предоставлена. Это очень важная работа, так как очевидно, что кризис пока и не думает заканчиваться, то есть количество обратившихся за мерами господдержки будет расти.

Лучше, чем ожидалось

Судя по обновленному Единому реестру субъектов МСП, которые ФНС выложила 10 августа, количество предпринимателей в России, по сравнению с августом прошлого года, сократилось на 4,2%, в Новосибирской области — на 3,1% (до 137,2 тысяч). За июль в Новосибирске количество МСП сократилось на 7,7%.

— Падение не такое больше, как можно было ожидать, то есть меры поддержки снижают негативное влияние кризиса и пандемии на экономику, — считает Пинигина. — Параллельно мы наблюдаем рост количества самозанятых. Это говорит о том, что новый налоговый режим оказался интересен для предпринимателей.

Что касается продолжающегося сокращения обращений предпринимателей в ЦАПП, то Наталья Пинигина считает эту динамику замечательной. По ее словам, это связано с тем, что те, кто хотел получить господдержку, уже ей воспользовались. А те, кто не смог получить, — научились решать возникшие проблемы самостоятельно.

Еще одна свежая тема — проверки получателей мер господдержки. В ЦАПП с этим вопросом бизнес пока не обращался, но, по мнению эксперта, угроза их проведения всегда отпугивает предпринимателей.

— Получение бюджетных, целевых денежных средств всегда коррелируется с проверками правомерности их использования. Эта аксиома, часть цивилизованной предпринимательской культуры. Иначе теряется весь смысл предоставления такой поддержки. Этот элемент контроля дисциплинирует предпринимателей. Да, он повышает нагрузку на бухгалтеров, финансовые службы, руководителей, но если процесс будет идти стихийно, возникнет угроза разбазаривания денег, злоупотреблений, их может просто не хватить всем нуждающимся, — поясняет эксперт. — Сейчас мы наблюдаем первую массовую волну обращения бизнеса за господдержкой в России. Думаю, что постепенно опыт взаимодействия в такой ситуации выстроится, стабилизируется и войдет в привычку, а предприниматели перестанут бояться обращаться за региональными мерами господдержки.

Фото: pixabay.com, автор- geralt