Департамент цифровой аналитики в новосибирском вузе будет разоблачать фейки

Департамент цифровой аналитики открылся в новосибирскому университете СибГУТИ. Он входит в структуру Института безопасности вуза и будет заниматься подготовкой кадров в сфере логистики, бизнес-анализа и системного анализа в ИТ-проектах по различным направлениям перспективных цифровых технологий, а также формированием необходимых навыков по оптимизации информационных логистических цепей и оценкой эффективности вариантов цифровой транспортировки. Это единственное в России государственное учебное подразделение, которое будет готовить уникальных специалистов в области анализа цифрового пространства, сообщает пресс-служба вуза.

Исполняющий обязанности ректора СибГУТИ Бари Галимович Хаиров пояснил, что основными дисциплинами, которые будут изучать студенты по этой программе — будут технологии искусственного интеллекта, программное обеспечение организации и управления сложными структурами, исследования цифровой среды и другие специализированные предметы.

— Студенты будут обучаться работе с технологиями искусственного интеллекта, программным обеспечением организаций и с социальными сетями, в том числе для разоблачения фейков. Россия должна иметь специалистов для анализа информационных пространств, поиска первоисточника, понимания истинности и ложности информации, по каким причинам распространяется информация, — отметил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны РФ Николай Алексеевич Лишин. — На площадке СибГУТИ образовательная программа борьбы с фейками будет апробирована, а после — распространена и в другие вузы страны, начиная с филиалов сибирского университета. Министерство обороны — то ведомство, куда стекается огромное количество данных, ведомство, где должен быть их четкий анализ, основанный на научных положениях. В первую очередь эти специалисты нужны для нас.

Напомним, в августе 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве между Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации и СибГУТИ. Уже проводится работа по совместным образовательным программам и проектам в области научно-технической, инновационной деятельности и экспериментальных разработок.

Созданный при СибГУТИ департамент цифровой аналитики будет участвовать в совместных проектах с Военным инновационным технополисом «ЭРА» в области информационных технологий, создаваемых под руководством департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

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