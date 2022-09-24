Рекламодателям

Департамент цифровой аналитики в новосибирском вузе будет разоблачать фейки

  • 24/09/2022, 10:52
Борьба с фейками
Для этого в университете начали подготовку уникальных специалистов в области анализа цифрового пространства. Этот опыт борьбы с фейками потом планируют тиражировать по всей России.

Департамент цифровой аналитики открылся в новосибирскому университете СибГУТИ. Он входит в структуру Института безопасности вуза и будет заниматься подготовкой кадров в сфере логистики, бизнес-анализа и системного анализа в ИТ-проектах по различным направлениям перспективных цифровых технологий, а также формированием необходимых навыков по оптимизации информационных логистических цепей и оценкой эффективности вариантов цифровой транспортировки. Это единственное в России государственное учебное подразделение, которое будет готовить уникальных специалистов в области анализа цифрового пространства, сообщает пресс-служба вуза.

Исполняющий обязанности ректора СибГУТИ Бари Галимович Хаиров пояснил, что основными дисциплинами, которые будут изучать студенты по этой программе — будут технологии искусственного интеллекта, программное обеспечение организации и управления сложными структурами, исследования цифровой среды и другие специализированные предметы.

— Студенты будут обучаться работе с технологиями искусственного интеллекта, программным обеспечением организаций и с социальными сетями, в том числе для разоблачения фейков. Россия должна иметь специалистов для анализа информационных пространств, поиска первоисточника, понимания истинности и ложности информации, по каким причинам распространяется информация, — отметил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны РФ Николай Алексеевич Лишин. — На площадке СибГУТИ образовательная программа борьбы с фейками будет апробирована, а после — распространена и в другие вузы страны, начиная с филиалов сибирского университета. Министерство обороны — то ведомство, куда стекается огромное количество данных, ведомство, где должен быть их четкий анализ, основанный на научных положениях. В первую очередь эти специалисты нужны для нас.

Напомним, в августе 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве между Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации и СибГУТИ. Уже проводится работа по совместным образовательным программам и проектам в области научно-технической, инновационной деятельности и экспериментальных разработок.

Созданный при СибГУТИ департамент цифровой аналитики будет участвовать в совместных проектах с Военным инновационным технополисом «ЭРА» в области информационных технологий, создаваемых под руководством департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, где людей могут заменить аватары из метавселенной? 

Фото пресс-службы вуза

426

Рубрики : Общество Инновации Власть Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : цифровая аналитика минобороны Борьба с фейками


Частичная мобилизация депутаты

Сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию?

Покажут ли они пример уважения законов и Конституции? Первый вице-спикер Законодательного собрания уже принял решение.
Читать статью >>
Демонтаж памятника

В Новосибирской области снова демонтировали памятник

На этот раз, ради строительства спортивного объекта.
Читать статью >>
расселение аварийных домов Академгородка

Расселение ветхих домов Академгородка: есть вопросы — нет ответов

Тем не менее высотки-новостройки в микрорайоне Щ Новосибирска начнут появляться уже в ближайшее время.
Читать статью >>
вице-премьер Дмитрий Чернышенко о частичной мобилизации

Правительство РФ открыло горячую линию для ответа на вопросы о частичной мобилизации

Возникшие с момента объявления частичной мобилизации вопросы разъясняют уполномоченные лица. Законодательные пробелы прописываются нормативно-правовыми актами.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Для привлечения граждан к программе догазификации им добавляют льготы

24/09/2022, 16:05

Новосибирский разработчик микропроцессоров получил кредит под 3% годовых

24/09/2022, 13:04

В Минобороны конкретизировали у кого будет бронь по частичной мобилизации

23/09/2022, 19:23

Сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию?

23/09/2022, 18:22
Популярное

Малоимущие семьи будут получать универсальное пособие

23/09/2022, 17:03

В Новосибирске приставы принудили арендатора-должника освободить бомбоубежище

23/09/2022, 15:12

В планах ЦБ ограничить выдачу потребкредитов и микрозаймов

23/09/2022, 12:18

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ могут получить до 10 млн рублей в кредит без залога

23/09/2022, 18:26

Эксперты ВТБ прогнозируют рост объема транзакций по картам на 15%

23/09/2022, 16:22

Банки вводят депозиты в юанях, откликаясь на запросы бизнеса

23/09/2022, 16:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска