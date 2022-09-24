Новосибирский разработчик микропроцессоров получил кредит под 3% годовых

Новосибирская компания ООО «Микропроцессорные технологии» получила кредит от МСП Банка (дочерняя организация Корпорации МСП) в рамках постановления правительства № 469 о льготном кредитовании высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса по ставке 3% годовых.

Кредиты по программе выдаются на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств сроком до трёх лет. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей. В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей, уточнили в пресс-службе банка.

— Финансовый инструмент по льготному кредитованию высокотехнологичных инновационных компаний новый и был запущен в рамках федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO». Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ. На поддержку в рамках федерального проекта могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений, — комментирует председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Напомним, помимо «Микропроцессорных технологий» заявку на льготный кредит подавала еще одна новосибирская компания — ООО «ЦПО». Об этом на пресс-конференции сообщал министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

— Это дешевый заем, который позволяет компаниям МСП совершить резкий рывок, — говорил чиновник.

НПП «Микропроцессорные технологии» специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика — микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирская компания разработала иннновационное зарядное устройство.