Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Разработчик, старший преподаватель кафедры систем автоматизированного проектирования СибГУТИ Юрий Шыырап отмечает, что по отдельным базовым технологиям создания метавселенной Россия опережает другие страны мира на 20-25 лет.

Смешанная реальность

— Юрий Монгушевич, проект СибГУТИ «Метавселенная «Россия» занял второе место на выставке «Инновационное пространство Сибири», которая проходила в конце апреля в рамках конференции «Импортонезависимость». Чем ваш проект отличается от тех, которые сейчас реализуются на Западе?

— В рамках нашего проекта мы предлагаем создание российской метавселенной. Метавселенная — это следующий уровень развития интернета, когда люди будут заходить не на сайты, а в 3D-пространство виртуальной или в нашем случае смешанной реальности. Наш университет работает над тем, как создать метавселенную в дополненной реальности на основе существующих и новой технологии, которую мы сами разрабатываем (и часть уже запатентовали).

Сейчас в мире есть два проекта, с которыми мы конкурируем. Это метавселенная «Мета» (По решению суда компания запрещена в России. — Ред.) Марка Цукерберга и проект Илона Маска. Маск в прошлом году вышел с новым проектом Optimus — это создание интеллектуальных гуманоидных роботов, которые по своим способностям будут «сравниваться» с разумом человека. Он утверждает, что проект Optimus превосходит по важности проекты по созданию электромобилей Tesla и по разработке ракет StarLink, на которых он собирается отправлять людей на Марс. Маск обещает в течение 3-4 лет создать несколько сотен тысяч роботов, что вначале будут работать на заводах Tesla, а потом по мере готовности выйдут на рынок.

Наш проект метавселенной также очень важен с научно-технической точки зрения, так как в нем реализуются новые принципы создания совмещенной реальности. Это новая цифровая среда, которая в перспективе станет средой, где будет «зарождаться» искусственная техническая жизнь. Это новая синхронизированная физическая и информационная реальность, она позволяет запускать процессы киберфизического резонанса и формировать самоорганизующиеся и саморазвивающиеся сложные технические организмы. Это не просто импортозамещение. Возможно, в России — впервые в истории человечества — будет создана новая форма жизни — искусственная техническая. Именно в этой области научно-технической разработок мы опережаем американцев на 20-25 лет.

Цифровой клон в деле

— О каких новых возможностях метавселенной, которую вы создаете, идет речь?

— В обычной метавселенной для человека создают его аватар в виде компьютерно-графической модели разного представления. Мы считаем, что аватар может быть как просто моделью, но и как в нашем случае — это интеллектуальный клон человека, его цифровая копия, которая обучается искусственному интеллекту человека и может существовать не просто как картинка/куколка, которой дистанционно управляет человек, а формироваться в полноценного его клона, что в ходе обучения становится похожим по характеру, навыкам, поведению на конкретного человека — оригинал. Это называется интеллектуальный цифровой клон-аватар человека.

Но самое интересное, что этот клон не только визуально воспринимается как некий образ на экране или в очках дополненной реальности, но и с помощью сетей телекоммуникаций может передаваться и загружаться в удаленного робота-аватара. Как раньше мы передавали звук, потом изображение, а сейчас сможем передавать свой искусственный интеллект в виде интеллектуального аватара, который после загрузки в робот-аватар сможет управляться человеком в режиме реального времени — режиме телеприсутствия, и управляться искусственным интеллектом клоном-аватара без участия человека.

— То есть, по сути, в робота загружается искусственный интеллект с навыками и знаниями определенного человека, и робот становится технической копией этого человека?

— Совершенно верно. Если где-то есть специалист, например высококлассный токарь-фрезеровщик, его аватар может загрузиться в виде цифрового клона в робота и работать за станком. Или медсестра профессионально ухаживает за больными, и ее интеллектуальный аватар может загружаться в несколько роботов, которые также профессионально будут одновременно ухаживать за большим количеством больных. Робот-аватар также может работать в сельском хозяйстве, сфере слуг и т. д.

Таким образом, мы теперь получаем возможность не просто разговаривать по телефону, видеть с помощью видеосвязи друг друга как телевизионную картинку, но и можем в этом новом цифровом пространстве метавселенной перемещаться и выполнять различную работу как в реальной жизни.

— В обществе уже существует страх роботизации. А сейчас получается, что оснований для этого страха будет еще больше?

— Мы устраняем конкуренцию робота и человека. В нашем проекте роботы не заменяют человека, а человек сам загружается в робота и получает новые возможности для своей деятельности. Интеллектуальные персонифицированные клоны-аватары и сетевые роботы-аватары являются платформой для последующей реализации создаваемой метавселенной «Россия» — новой глобальной цифровой интеллектуальной киберфизической среды общественного материального производства и потребления (индустрия 5.0).

— Но если один, условно говоря, очень хороший токарь-фрезеровщик мог работать только на одном станке, то после запуска метавселенной с помощью его цифровых клонов он может загружаться в энное количество роботов и работать на 10 станках. А что будет с 9 остальными токарями, которые там работали ранее? Они останутся не у дел?

— Когда мы говорим «роботы», мы представляем неких механических бездушных существ, что делают механическую работу. В нашем случае это человек загружается в робота и выполняет работу, которую он умеет хорошо делать. При этом робот-аватар, в отличие от просто механического робота, персонифицирован. Когда на заводе работают несколько роботов-фрезеровщиков, между ними, как в реальной жизни, возникает конкуренция. Не между бездушными машинами, а между людьми — кто лучше работает. Конечно, на заводе будут заинтересованы в клонировании самого лучшего специалиста, и его аватары будут пользоваться самым высоким спросом. Но если у кого-то плохо получается «токарить» или фрезеровать, то, может быть, у него лучше получаться рисовать, готовить, работать в сфере обслуживания, писать книги и т. д.? То есть по факту у человека увеличиваются возможности проявления своей индивидуальности.

Метавселенная — это новая цивилизация и пространство с более широкими возможностями для всех людей.

Виртуальное и реальность. Условия совмещения

— Когда планируется запустить вашу разработку в реальную жизнь?

— В рамках проекта мы пока проводим научно-исследовательские работы, патентуем технические решения. В связи с тем, что мы заняли второе место на этом конкурсе, предполагается открытие финансирования нашего проекта. Если это случится, то в течение двух лет мы создадим цифровой аватар, а потом еще через год мы сможем создать новый вид телекоммуникаций, где можно будет передавать свой интеллектуальный цифровой образ в робота-аватара. Так же, как сейчас мы можем подключиться к видеокамере и посмотреть, что происходит на площади Ленина, через метавселенную вы сможете загрузиться в робота, расположенного на площади — и не просто видеть его глазами, но и ходить по площади, рассматривать то, что там находится, общаться с другими людьми, заходить в здания, распложенные рядом.

— О каком объеме финансирования может идти речь?

— В нашем проекте заложены четыре продукта. Это цифровой интеллектуальный клон и робот-аватар. Но для того, чтобы их реализовать, нужно запустить еще несколько проектов: «цифровой город», на основе которого будет создаваться метавселенная. И четвертый проект — передача 3D-видео, для него нужно создать каналы 3D-пространств.

На первые два проекта — создание интеллектуального клона и робота-аватара — пока заложены 470 млн рублей. Для сравнения: Марк Цукерберг уже вложил в свою метавселенную около 10 млрд долларов. Наша метавселенная построена на других физических принципах, позволяющих реализовать перечисленные ранее новые возможности. Аналогов ей нет.

— Где будет обкатываться «пилот» вашего проекта в реальности?

— Так как мы новосибирский вуз, то хотели бы начать с Новосибирска и создать демонстрационную часть на Красном проспекте, площади Ленина: загрузить их в метавселенную, а потом масштабировать проект на весь город, чтобы продемонстрировать возможности создаваемой метавселенной. Если правительство области и муниципалитет заинтересуются проектом, то здесь уже можно будет вести речь о более масштабном финансировании. Тем более что у проекта есть большие перспективы для самоокупаемости. Создавая цифровой город с метавселенной, в нем можно создавать цифровые копии всех наших ресторанов, кафе, предприятий, которые через роботов-аватаров будут объединены с физической реальностью. Представляете, как это было бы круто?!

Однако у нас в команде есть московская группа разработчиков. Эта компания создала первого цифрового аватара в России в виде клона/модели, занимается 3D-вещанием и т. д. То есть мы являемся научным подразделением в проекте, а они больше занимаются практическим внедрением наших научных достижений. И, возможно, по их желанию проект будет обкатываться в Москве.

— А как, по вашим оценкам, должен решаться вопрос с производством роботов, в которые будут загружаться цифровые клоны людей?

— На первом этапе в течение двух лет будет разработан прототип программного аппаратного комплекса создания интеллектуальных персонифицированных клонов-аватаров и прототип программно-аппаратного комплекса робота-аватара. На следующем этапе планируется организовать в Новосибирске небольшое экспериментальное производство нескольких тысяч роботов-аватаров. И таким образом создать первую стадию метавселенной России. Массовое производство таких роботов также желательно организовать в России с учетом уроков текущих санкционных реалий.