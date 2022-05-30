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Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

  • 30/05/2022, 12:01
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интервью
СибГУТИ разрабатывает уникальный проект, связанный с созданием метавселенной — смешанной реальности и цифровых двойников человека.

Разработчик, старший преподаватель кафедры систем автоматизированного проектирования СибГУТИ Юрий Шыырап отмечает, что по отдельным базовым технологиям создания метавселенной Россия опережает другие страны мира на 20-25 лет.

Смешанная реальность

— Юрий Монгушевич, проект СибГУТИ «Метавселенная «Россия» занял второе место на выставке «Инновационное пространство Сибири», которая проходила в конце апреля в рамках конференции «Импортонезависимость». Чем ваш проект отличается от тех, которые сейчас реализуются на Западе?

— В рамках нашего проекта мы предлагаем создание российской метавселенной. Метавселенная — это следующий уровень развития интернета, когда люди будут заходить не на сайты, а в 3D-пространство виртуальной или в нашем случае смешанной реальности. Наш университет работает над тем, как создать метавселенную в дополненной реальности на основе существующих и новой технологии, которую мы сами разрабатываем (и часть уже запатентовали).

Сейчас в мире есть два проекта, с которыми мы конкурируем. Это метавселенная «Мета» (По решению суда компания запрещена в России. — Ред.) Марка Цукерберга и проект Илона Маска. Маск в прошлом году вышел с новым проектом Optimus — это создание интеллектуальных гуманоидных роботов, которые по своим способностям будут «сравниваться» с разумом человека. Он утверждает, что проект Optimus превосходит по важности проекты по созданию электромобилей Tesla и по разработке ракет StarLink, на которых он собирается отправлять людей на Марс. Маск обещает в течение 3-4 лет создать несколько сотен тысяч роботов, что вначале будут работать на заводах Tesla, а потом по мере готовности выйдут на рынок.

Наш проект метавселенной также очень важен с научно-технической точки зрения, так как в нем реализуются новые принципы создания совмещенной реальности. Это новая цифровая среда, которая в перспективе станет средой, где будет «зарождаться» искусственная техническая жизнь. Это новая синхронизированная физическая и информационная реальность, она позволяет запускать процессы киберфизического резонанса и формировать самоорганизующиеся и саморазвивающиеся сложные технические организмы. Это не просто импортозамещение. Возможно, в России — впервые в истории человечества — будет создана новая форма жизни — искусственная техническая. Именно в этой области научно-технической разработок мы опережаем американцев на 20-25 лет.

Цифровой клон в деле

— О каких новых возможностях метавселенной, которую вы создаете, идет речь?

— В обычной метавселенной для человека создают его аватар в виде компьютерно-графической модели разного представления. Мы считаем, что аватар может быть как просто моделью, но и как в нашем случае — это интеллектуальный клон человека, его цифровая копия, которая обучается искусственному интеллекту человека и может существовать не просто как картинка/куколка, которой дистанционно управляет человек, а формироваться в полноценного его клона, что в ходе обучения становится похожим по характеру, навыкам, поведению на конкретного человека — оригинал. Это называется интеллектуальный цифровой клон-аватар человека.

Но самое интересное, что этот клон не только визуально воспринимается как некий образ на экране или в очках дополненной реальности, но и с помощью сетей телекоммуникаций может передаваться и загружаться в удаленного робота-аватара. Как раньше мы передавали звук, потом изображение, а сейчас сможем передавать свой искусственный интеллект в виде интеллектуального аватара, который после загрузки в робот-аватар сможет управляться человеком в режиме реального времени — режиме телеприсутствия, и управляться искусственным интеллектом клоном-аватара без участия человека.

— То есть, по сути, в робота загружается искусственный интеллект с навыками и знаниями определенного человека, и робот становится технической копией этого человека?

— Совершенно верно. Если где-то есть специалист, например высококлассный токарь-фрезеровщик, его аватар может загрузиться в виде цифрового клона в робота и работать за станком. Или медсестра профессионально ухаживает за больными, и ее интеллектуальный аватар может загружаться в несколько роботов, которые также профессионально будут одновременно ухаживать за большим количеством больных. Робот-аватар также может работать в сельском хозяйстве, сфере слуг и т. д.

Таким образом, мы теперь получаем возможность не просто разговаривать по телефону, видеть с помощью видеосвязи друг друга как телевизионную картинку, но и можем в этом новом цифровом пространстве метавселенной перемещаться и выполнять различную работу как в реальной жизни.

— В обществе уже существует страх роботизации. А сейчас получается, что оснований для этого страха будет еще больше?

— Мы устраняем конкуренцию робота и человека. В нашем проекте роботы не заменяют человека, а человек сам загружается в робота и получает новые возможности для своей деятельности. Интеллектуальные персонифицированные клоны-аватары и сетевые роботы-аватары являются платформой для последующей реализации создаваемой метавселенной «Россия» — новой глобальной цифровой интеллектуальной киберфизической среды общественного материального производства и потребления (индустрия 5.0).

— Но если один, условно говоря, очень хороший токарь-фрезеровщик мог работать только на одном станке, то после запуска метавселенной с помощью его цифровых клонов он может загружаться в энное количество роботов и работать на 10 станках. А что будет с 9 остальными токарями, которые там работали ранее? Они останутся не у дел?

— Когда мы говорим «роботы», мы представляем неких механических бездушных существ, что делают механическую работу. В нашем случае это человек загружается в робота и выполняет работу, которую он умеет хорошо делать. При этом робот-аватар, в отличие от просто механического робота, персонифицирован. Когда на заводе работают несколько роботов-фрезеровщиков, между ними, как в реальной жизни, возникает конкуренция. Не между бездушными машинами, а между людьми — кто лучше работает. Конечно, на заводе будут заинтересованы в клонировании самого лучшего специалиста, и его аватары будут пользоваться самым высоким спросом. Но если у кого-то плохо получается «токарить» или фрезеровать, то, может быть, у него лучше получаться рисовать, готовить, работать в сфере обслуживания, писать книги и т. д.? То есть по факту у человека увеличиваются возможности проявления своей индивидуальности.

Метавселенная — это новая цивилизация и пространство с более широкими возможностями для всех людей.

Виртуальное и реальность. Условия совмещения

— Когда планируется запустить вашу разработку в реальную жизнь?

— В рамках проекта мы пока проводим научно-исследовательские работы, патентуем технические решения. В связи с тем, что мы заняли второе место на этом конкурсе, предполагается открытие финансирования нашего проекта. Если это случится, то в течение двух лет мы создадим цифровой аватар, а потом еще через год мы сможем создать новый вид телекоммуникаций, где можно будет передавать свой интеллектуальный цифровой образ в робота-аватара. Так же, как сейчас мы можем подключиться к видеокамере и посмотреть, что происходит на площади Ленина, через метавселенную вы сможете загрузиться в робота, расположенного на площади — и не просто видеть его глазами, но и ходить по площади, рассматривать то, что там находится, общаться с другими людьми, заходить в здания, распложенные рядом.

— О каком объеме финансирования может идти речь?

— В нашем проекте заложены четыре продукта. Это цифровой интеллектуальный клон и робот-аватар. Но для того, чтобы их реализовать, нужно запустить еще несколько проектов: «цифровой город», на основе которого будет создаваться метавселенная. И четвертый проект — передача 3D-видео, для него нужно создать каналы 3D-пространств.

На первые два проекта — создание интеллектуального клона и робота-аватара — пока заложены 470 млн рублей. Для сравнения: Марк Цукерберг уже вложил в свою метавселенную около 10 млрд долларов. Наша метавселенная построена на других физических принципах, позволяющих реализовать перечисленные ранее новые возможности. Аналогов ей нет.

— Где будет обкатываться «пилот» вашего проекта в реальности?

— Так как мы новосибирский вуз, то хотели бы начать с Новосибирска и создать демонстрационную часть на Красном проспекте, площади Ленина: загрузить их в метавселенную, а потом масштабировать проект на весь город, чтобы продемонстрировать возможности создаваемой метавселенной. Если правительство области и муниципалитет заинтересуются проектом, то здесь уже можно будет вести речь о более масштабном финансировании. Тем более что у проекта есть большие перспективы для самоокупаемости. Создавая цифровой город с метавселенной, в нем можно создавать цифровые копии всех наших ресторанов, кафе, предприятий, которые через роботов-аватаров будут объединены с физической реальностью. Представляете, как это было бы круто?!

Однако у нас в команде есть московская группа разработчиков. Эта компания создала первого цифрового аватара в России в виде клона/модели, занимается 3D-вещанием и т. д. То есть мы являемся научным подразделением в проекте, а они больше занимаются практическим внедрением наших научных достижений. И, возможно, по их желанию проект будет обкатываться в Москве.

— А как, по вашим оценкам, должен решаться вопрос с производством роботов, в которые будут загружаться цифровые клоны людей?

— На первом этапе в течение двух лет будет разработан прототип программного аппаратного комплекса создания интеллектуальных персонифицированных клонов-аватаров и прототип программно-аппаратного комплекса робота-аватара.  На следующем этапе планируется организовать в Новосибирске небольшое экспериментальное производство нескольких тысяч роботов-аватаров. И таким образом создать первую стадию метавселенной России. Массовое производство таких роботов также желательно организовать в России с учетом уроков текущих санкционных реалий.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : технологии робот-аватар Метавселенная импортозамещение


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