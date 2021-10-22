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Департаменту транспорта мэрии Новосибирска меняют структуру

  • 22/10/2021, 16:55
Автор:
Новости Новосибирска
Добавляют еще одного заместителя.

Постановлением мэра Новосибирска частично меняется структура департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета.

Утвердить структуру департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии (приложение), говорится в постановлении №3656 от 18 октября за подписью главы города Анатолия Локтя. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2019 «О структуре департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска». Контроль за исполнением возложить на заместителя мэра Новосибирска Клемешова О.П.

Как следует из прилагаемой структуры департамента, в сравнении со структурой, утратившей силу, изменение связано с «прибавлением в семье» заместителей начальника департамента. Их количество с одного увеличивается до двух. Один, как и ранее, закреплен за управлением пассажирских перевозок. В настоящее время это начальник управления Владимир Кондауров. Обязанности и полномочия второго заместителя ни к одному из подразделений департамента не приписаны. Он, как следует из структуры, будет непосредственно «ходить под начальником».

Остальные подразделения департамента остаются на месте: финансово экономическое управление (планово-экономический отдел и отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля), управление пассажирских перевозок (технический отдел и отдел перевозок), управление автомобильных дорог (отдел по организации закупок, отдел муниципального контроля за обеспечением сохранности автодорог, отдел организации дорожного движения, юридический отдел, отдел контроля, организационно-контрольный отдел и комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии).

Стоит напомнить, что дептранс на протяжении почти полугода был объектом внимания политиков, общественников и СМИ, оставаясь «безголовым» после ухода с должности бывшего руководителя Романа Дронова в мае. В качестве его возможных преемников назывались экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов, глава Советского района Дмитрий Оленников, начальник финансово-экономического управления департамента Олеся Богомазова, руководитель ГКУ «Мост» Юрий Алексеевский. В начале июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о назначении на должность Константина Васильева. Ранее он возглавлял Банк «Акцент».

Фото редакции

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт структура Мэрия кадры


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