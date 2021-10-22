Новосибирская прокуратура посодействовала возобновлению строительства долгостроя на Затулинке

Совместными усилиями прокуратуры Кировского района Новосибирска, мэрии города Новосибирска, регионального Минстроя и членов ЖСК возобновлено строительство проблемного объекта, в возведение которого вложили денежные средства обманутые дольщики.

29 сентября был заключен договор генерального подряда между ПК «ЖСК «Рихард 279/4» и ООО «ПРОМСТРОЙ».

Полное восстановление прав граждан находится на контроле у прокуратуры.

Ранее прокуратура изменила границы завода «Эфес» в пользу дольщиков ЖК «Рихард».

Напомним, что региональные власти в конце июня текущего года сообщали, что ЖК «Рихард» войдет в список дополнительных 28 домов, на которые уже подготовлены ходатайства правительства Новосибирской области для их достройки с помощью механизма ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».