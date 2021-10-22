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Офлайн-ритейл ищет продавцов, кладовщиков, управляющих

  • 22/10/2021, 17:00
Автор:
Новости Новосибирска
А они уходят в онлайн. В том числе из-за требований по обязательной вакцинации.

Где провал?

По наблюдению регионального представителя «Авито Работы» в Сибири Екатерины Салостий, последние 2 года во всех сибирских регионах растет число вакансий в сфере продаж. В Новосибирске, Кемерове, Омске их количество увеличилось 2,5 раза и более.

— При этом активность соискателей, которую мы измеряем количеством запросов контактов компаний, растет медленнее. Например, в Новосибирске в III квартале этого года работодатели разместили на «Авито» на 162% больше вакансий, чем в аналогичном периоде 2019 года. А интерес к ним со стороны ищущих работу сибиряков вырос только на 85%. В Томске востребованность в персонале увеличилась на 116%, активность соискателей подросла всего на 37%, — поясняет Салостий. — Сибиряки довольно активно интересуются работой в сфере продаж. Однако тут тоже есть исключения. Так, у жителей Барнаула, Иркутска и Кемерова за последний год заметно снизился интерес к должности торгового представителя, хотя работодатели этих городов ежегодно увеличивают число вакансий. В Новосибирске при росте востребованности менеджеров в 2 раза (на 107%) активность соискателей снизилась на 23%.

Эксперты исследовательского центра SuperJob добавляют, что вакансий в розничных продажах за год (октябрь 2021 к октябрю 2020 года) в Новосибирской области увеличилось на 104%. При этом резюме стало больше лишь на 11%. Конкурс (соотношение активных резюме и вакансий) снизился в 2 раза.

— Наибольшее число вакансий в Новосибирской области — в следующих сегментах ритейла (в порядке убывания количества вакансий): продажа ТНП, продажа продуктов питания, продажа косметики, бытовой химии, — перечисляют в SuperJob.

По данным «Авито Работы», большинство вакансий сегодня адресовано продавцам — на их долю в разных городах Сибири приходится от 55% до 75% объявлений о найме в сфере продаж. Далее с заметным отрывом следуют кассиры, менеджеры, грузчики и администраторы с 3-5% вакансий.

— Эти категории различны в зависимости от региона. Так, в 5 раз чаще стали искать кассиров в Барнауле и администраторов в Томске. В Абакане наибольший рост за 2 года показали вакансии для кладовщиков — в 3,4 раза, — говорит Екатерина Салостий.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев соглашается, что настоящее время дефицит кадров в ритейле наблюдается везде – в том числе и в Новосибирской области, хотя и в меньшей степени, чем в целом по России. Так, в Новосибирской области и Алтайском крае прирост количества вакансий в ритейле в сентябре 2021 года относительно допандемийного уровня составил 40%, в Омской области — 116%, в Томской — 92%, по России количество вакансий увеличилось почти в 2,5 раза.

— Больше всего сегодня дефицит ощущается в продуктовом ритейле — прирост количества вакансий — 67% при снижении числа новых резюме на 20%. Кроме того, больше среднего прирост числа вакансий наблюдается у магазинов одежды, обуви, алкогольной продукции, компьютерной техники, — говорит Михеев.

Руководитель направления обучения и развития персонала OR GROUP Кристина Саламатова подтверждает информацию рекрутеров, отмечая, что внутри компаний наблюдается дефицит сотрудников. Прежде всего, это касается розничного персонала — директоров магазинов, продавцов, кассиров. Кроме того, существует нехватка специалистов IT-сферы.

Владелец сети магазинов «Радиотехника» Дмитрий Педенков, напротив, говорит, что у него в компании дефицита кадров нет.

— Я думаю, что дефицита у нас и не будет, так как подрастают новые ребята, которые приходят к нам работать. Скорее, я бы даже сказал, что сегодня существует профицит кадров, так как сейчас в нашем сегменте активно развиваются интернет-магазины, перетягивающие на себя часть покупателей, то есть потребность в розничных продавцах становится меньше, — пояснил он.

Где провал?

По наблюдению Юрия Михеева, особенно вырос спрос на кассиров, администраторов магазинов, мерчендайзеров и разнорабочих. Первый пик спроса пришелся на октябрь-декабрь 2020 года, с апреля 2021 года в «Зарплата.ру» наблюдают постоянное увеличение количества вакансий в этой сфере. Екатерины Салостий считает, что больше всего дефицит в ритейле заметен там, где работает основной линейный персонал, — торговые залы, склады, кассовые зоны. Причем неважно, относится ли это к крупному сетевому супермаркету или магазину «шаговой доступности».

— На дефиците кадров сказываются общие причины, такие как демографическая «яма» 90-х годов и старение трудоспособного населения, и причины, вызванные противоэпидемическими ограничениями: отток мигрантов, снижение числа работников возраста 60+ из-за опасений за свое здоровье, взрывное развитие онлайн-торговли и уход в нее кадров из розницы (грузчики переквалифицируются в курьеров, чей труд легче в физическом плане и можно больше заработать), — перечисляет эксперт.

В исследовательском центре SuperJob к основным причинам нехватки линейного персонала в ритейле относят отток трудовых мигрантов и переток сотрудников в другие сферы.

— Сотрудники из других городов во время или после карантина вернулись на родину и закрепились на рабочих местах там. Кроме того, сотрудники торговых точек, закрывшихся в карантин, трудоустроились в относительно стабильных сферах деятельности, не прекращающих работу даже во время жестких эпидемиологических ограничений, — пояснили редакции.

Екатерина Саламатова считает, что у кадрового дефицита, сложившегося сегодня на рынке ритейла, есть две основные причины. Первая — в существующих реалиях рынок труда больше разворачивается в сторону соискателей.

— В последние несколько лет компании приходится активно конкурировать за сотрудников не только с классическими ритейлерами, в том числе и в сегменте fashion, но и с онлайн-торговлей и логистическими операторами, службами доставки. Мы вынуждены констатировать тот факт, что сейчас сотрудники выбирают компанию, а не наоборот, — говорит она. — Вторая причина заключается в усугублении ситуации, связанной с обязательными требованиями вакцинации для сотрудников розничной торговли. В результате существует реальный дополнительный отток потенциальных кандидатов.

Директор розничной сети SPAR ГК «Лама» Владимир Емельяненко считает, что дефицит кадров в ритейле начал формироваться с середины 2020 года, после обострения ситуации с пандемией.

— Ритейл — сфера услуг, и многие соискатели стали опасаться этой работы, так как через ритейл ежедневно проходит большое количество людей. Естественный трафик притока соискателей сократился, — констатирует он. — Плюс постоянное открытие новых магазинов выбирает персонал с рынка, который не прирастает кадрами.

Кстати, по его словам, обязательная вакцинация уже не является отпугивающим фактором для соискателей, которые выбирают работу в ритейле.

— На мой взгляд, наличие прививки от COVID-19 — это уже определенная норма, как наличие медкнижки. Требование о прохождении давно ни у кого не вызывает вопросов, так что и с вакцинацией ситуация, связанная со слухами и манипуляциями, скоро успокоится, — уверен Емельяненко.

Юрий Михеев также полагает, что кадровый голод в ритейле является следствием структурных изменений на рынке труда, произошедших за последние 1,5 года. Во-первых, остаются сложности с въездом в страну мигрантов, которые закрывали значительную потребность в рабочем персонале в ритейле, строительстве, общепите, сельском хозяйстве и частично на рынке услуг. Во-вторых, немаловажную роль сыграл активный рост в пандемию онлайн-ритейла и сферы доставки.

— В результате в первые месяцы локдауна «синие воротнички» начали активно перетекать в эти сферы — на тот момент в онлайне и доставке все было стабильно, в отличие от «задыхающегося» общепита или ритейла, где предлагались более низкие зарплаты и не было требований к квалификации и опыту. При этом спрос на специалистов этой сферы только рос, — поясняет Михеев.

При этом рекрутеры констатируют, что рост спроса на специалистов, связанных с онлайн-продажами, в регионах Сибири еще более высокий, чем в офлайн-ритейле.

— Для всех регионов характерен значительный рост востребованности курьеров — от 200 до 400%, в Красноярске — на 500% и в Новосибирске — на 750%. И большая степень прироста приходится на 2021 год, — говорит Екатерина Салостий.

В SuperJob добавляют, что ритейлу приходится конкурировать за линейный персонал с растущими сервисами доставок. Часть работников в ритейле перешла в курьеры: здесь работодатели предлагают хороший заработок и удобный график. В частности, job-сайт предлагает сравнить рыночную заработную плату в продуктовом ритейле и сервисах доставок Новосибирска (на руки, после уплаты налогов, за полный рабочий день, рублей в месяц).

Позиция 2021 2020
средняя (медиана) максимальная средняя (медиана) максимальная
Кассир 28000 45000 25000 37000
Мерчандайзер 30000 45000 27000 37000
Администратор магазина 37000 65000 33000 60000
Курьер пеший/на самокате/велосипеде 35000 55000 24000 40000
Водитель-курьер 53000 95000 40000 60000

Как привлечь?

По мнению Екатерины Салостий, в списке наиболее эффективных инструментов для привлечения соискателей в сферу продаж находится повышение оплаты труда, расширение бонусных программ, например оформление полиса ДМС, выдача абонементов в фитнес-зал и бассейн, корпоративные скидки, льготные путевки и подарки для детей.

— Кроме того, ритейлеры уже не смотрят на стаж соискателей и готовы брать на работу людей без опыта и специальности, обучать их прямо на рабочем месте, предоставлять гибкий график, чтобы его можно было совмещать с учебой или другим местом работы, — констатирует она. — Крупные торговые сети, главным образом в столичных городах, охотно принимают на работу жителей из других регионов, компенсируя им затраты на переезд, предоставляя места в общежитии и бесплатное питание. И, кто может себе позволить в финансовом отношении, обращаются за помощью по найму линейного персонала к аутсорсинговым агентствам.

Юрий Михеев отмечает, что одним из способов решения кадровой проблемы может быть замена части сотрудников автоматизацией (например через увеличение числа касс самообслуживания).

— Также на рынке уже есть успешные примеры использования аутстаффинга линейного персонала (грузчиков, сборщиков тележек). Кроме того, есть запрос на более комфортные условия для привлекаемого part-time персонала: мы наблюдаем, что большинство поисковых запросов по таким вакансиям содержат пожелания ежедневных выплат, кандидатов привлекает страхование жизни и здоровья, наличие мотивационных программ, — перечисляет Михеев.

В OR GROUP работают во всех направлениях, включая традиционные и новые методы подбора персонала.

— Для привлечения потенциальных кандидатов мы активно используем технологии интернет-маркетинга, и это дает хороший результат. Кроме того, важным фактором остается деятельность на удержание кадров и создание лучших условий для работы действующих сотрудников, — рассказывает Кристина Саламатова.

По словам Дмитрия Педенкова, дефицит с кадрами наиболее эффективно решается вовлечением сотрудников в процесс интересными задачами, а также соответствующей мотивацией на производство на достижение каких-то показателей.

— Чтобы привлечь новых или сохранить старых сотрудников, нужно предоставлять хороший социальный пакет, какие-то дополнительные бонусы. Любой человек, приходя на любую позицию, даже в торговый зал, должен понимать потенциал своего роста и развития в компании. Прозрачная кадровая лестница — это сегодня один из важных факторов для кадровой политики в ритейле, — говорит Владимир Емельяненко. — В целом же хочу сказать, что сотрудники работодателю-ритейлеру сегодня обходятся все дороже и дороже.

Лучше не будет

В ближайшей перспективе ситуация в ритейле вряд ли будет улучшаться, уверена Екатерина Салостий. И это связано не только с пандемией и ее последствиями.

— Сами соискатели стали более требовательны к работодателям и условиям, которые им предлагают: например близость магазина к дому. И если раньше при выборе работодателя могла сыграть роль даже минимальная разница в заработной плате, то теперь это не всегда главное. Люди критичнее относятся к репутации компании, ценят стабильность и надежность, — рассуждает эксперт. — Так, на «Авито Работе» больше откликов теперь получают объявления о найме со значком «Компания проверена». Сервис отмечает так тех работодателей, которые не нарушали правила сайта, не имеют жалоб от пользователей и могут документально подтвердить, что организация действует больше полугода, платит налоги, не находится в стадии банкротства.

Эксперты SuperJob считают, что развитие ситуации на рынке труда в ритейле во многом будет зависеть от жесткости противоэпидемических мер, в частности от того, будут ли в Новосибирской области закрыты торговые центры.

— Сейчас очевидно, что продолжится рост сегмента e-commerce. Так или иначе вырастут продажи в предновогодний период, и если не появится жестких ограничений, мы будем наблюдать сезонный прирост вакансий, — пояснили редакции.

Кристина Саламатова также считает, что дефицит кадров во всех сегментах ритейла будет расти. Частично решить эту проблему, по ее словам, помогают современные технологии (кассы самообслуживании и т. д.). Особенно это актуально для продуктового ритейла, однако на их внедрение потребуется время.

— Это точно произойдет не быстро, поскольку привычка покупать в рознице и непосредственно контактировать с продавцами-консультантами сохранится у потребителя еще некоторое время, — поясняет она. — Однако дистанционные сервисы и онлайн-продажи становятся все более популярными и демонстрируют рост. Так, по итогам первого полугодия доля онлайн-продаж в выручке нашей торговой платформы westfalika.ru достигла 24,5%.

Юрий Михеев добавляет, что в предновогодние месяцы в онлайн- и оффлайн-ритейле наступает «высокий сезон», а проблемы со въездом мигрантов так и остались нерешенными. Так что, по его мнению, вряд ли ситуация с дефицитом кадров изменится в ближайшие месяцы.

Владимир Емельяненко настроен более позитивно. По его словам, даже несмотря на то, что рынок ритейла высококонкурентен, а количество магазинов постоянно увеличивается, для молодежи он остается привлекательным. Прежде всего потому, что здесь можно быстро сделать карьеру.

Фото: pixabay.com автор: MichaelGaida

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Новосибирска область Новосибирск

Теги : ритейл персонал кадры бизнес


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