Депутат Аксёненко предложил встраивать зоны КРТ в мастер-планы развития городов

На территории города Новосибирска заключены и уже реализуются 14 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью более 43 га. Об этом рассказал вице-мэр Новосибирска Евгений Улитко на заседании, прошедшем в рамках Сибирской строительной недели.

Депутат Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксененко отметил, что за 2,5 года действия механизма КРТ в стране выдано более 400 разрешений на строительство 6 млн. кв. метров жилья. В 77 регионах в активной стадии реализации КРТ находится 667 территорий площадью 15,8 тыс. га. При этом инструмент КРТ постоянно дорабатывается на федеральном уровне с учетом пожеланий регионов.

— Зоны КРТ должны быть наложены на мастер-планы. Сначала городские власти должны понять, как и в каком направлении они хотят развивать весь город, оценить град потенциал, создать мастер-план, а уже потом в этой логике должны выстраиваться проекты КРТ. Мы должны прийти к тому, чтобы бизнес следовал за решениями власти, а не наоборот, — уверен Александр Аксененко.

Он добавил, что подход к КРТ должен учитывать не только интересы застройщиков, но и жителей проектируемого и прилегающих микрорайонов.

Ранее редакция сообщала, что во втором квартале 2025 года «ДОМ.РФ» планирует выставить под комплексное развитие участок в 114 га в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области. В настоящее время проводится независимая оценка лота.