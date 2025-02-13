В НГУ придумали как исправить дефекты городской инфраструктуры с помощью ИИ

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) получили патент на модель, которая позволяет обнаруживать дефекты в городской инфраструктуре и принимать решения по их устранению.

По словам учёных, их изобретение представляет собой гибридное коробочное решение — интеллектуальную систему, которая с помощью камер видеофиксации, установленных в городе, и специально обученной нейронной сети может с высокой точностью выявлять различные дефекты на объектах городской инфраструктуры и инженерно-технических коммуникациях. Среди таких дефектов могут быть неработающие световые опоры и светофоры, ямы на дорогах и другие проблемы. Затем система формирует решение по устранению выявленных проблем.

— Объединив огромный опыт моего коллеги и соавтора патента Андрея Андреева в изобретательстве и управлении крупными промышленными предприятиями, а также мой опыт в математике, в технологиях блокчейн, смарт-контрактах и построении доверенных интеллектуальных систем, мы наметили план по формализации и реализации ключевых аспектов в построении фреймворка и одновременном их патентовании, — рассказал Андрей Нечесов, один из авторов разработки и руководитель отдела исследований проекта «Сигма» ЦИИ НГУ, к.ф.-м.н.

Первым шагом в реализации плана стало создание электронно-вычислительного устройства, предназначенного для выявления дефектов в городской инфраструктуре.

В настоящее время изобретатели работают над несколькими полезными моделями и изобретениями, которые в совокупности составят целую линейку решений. Эти решения будут интегрированы во фреймворк «Сигма» и станут основой для оптимизации процессов мониторинга и управления состоянием городской среды.

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