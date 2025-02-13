Импорт автомобилей в Сибирь за год вырос в шесть раз

В 2024 году в регионы Сибири были импортированы 3272 автомобилей. Для сравнения, в 2023 году 530. Об этом рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. Сумма утилизационного сбора, выплаченного покупателями, за год выросла в 4 раза — до 4,6 млрд рублей. Речь идет об автомобилях, которые ввозили физлица.
— Лидерами по ввозу автомобилей стали Новосибирская и Иркутская области. Ключевыми странами экспортерами — КНР, Грузия и Монголия, причем две последних выступают, как транзитные страны, — пояснил Колыханов.
Напомним, ранее Сибирское таможенное управление сообщало, что в 2024 году таможенники Новосибирского западного поста выпустили более 1,3 тыс. пассажирских таможенных деклараций на импортные автомобили, ввезенные физлицами. Этот показатель в 15 раз больше, чем годом ранее.
Таможенники также отмечали, что организаторы незаконных схем пытаются привлечь новосибирцев в качестве фиктивных владельцев автомобилей, и предупреждают, что это может привести к крупным доначислениям и уголовной ответственности.
Напомним, автокредитование в Новосибирской области стало единственным сегментом кредитования, который закончил 2024 год в плюсе — с начала года в регионе было выдано 20,69 тысяч кредитов (в 2023 году — 15,59 тысяч) на сумму 31,47 млрд (18,1 млрд). Эксперты прогнозировали, что в 2025 году спрос на автокредиты может рухнуть на 25%.
Ранее редакция сообщала о том, что на маркетплейсах начали выставлять на продажу автомобили с пробегом.
Фото freepik, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru