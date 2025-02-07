«ДОМ.РФ» выставит под комплексное развитие участок в 114 га под Новосибирском

Во втором квартале 2025 года «ДОМ.РФ» планирует выставить на торги значительный земельный участок, расположенный недалеко от Обского моря. Речь идет о 114,29 га земли в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области на границе с Кировским районом Новосибирска (между поселками «Элитный» и «Тулинский»).

— Земельный участок расположен недалеко от Обского моря, хорошая транспортная доступность, живописная локация, — говорится в сообщении.

Земля для строительства будет выставляться на торги в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь расположенных на нём объектов составляет 5400 кв. метров.

В «ДОМ.РФ» уточнили, что в настоящее время проводится независимая оценка лота. После этого будут установлены точные сроки, а также цена и условия проведения торгов. Судьба объектов, расположенных на участке, также определится позднее.

О том, что этот земельный участок собираются выставить на торги, стало известно в начале 2018 года. В феврале 2024 года он был добавлен в маркетплейс земли для строительства.

Ранее редакция сообщала, что на торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском.