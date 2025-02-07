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«ДОМ.РФ» выставит под комплексное развитие участок в 114 га под Новосибирском

  • 07/02/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
«ДОМ.РФ» выставит под комплексное развитие участок в 114 га под Новосибирском
Реализовать лот планируется во втором квартале 2025 года

Во втором квартале 2025 года «ДОМ.РФ» планирует выставить на торги значительный земельный участок, расположенный недалеко от Обского моря. Речь идет о 114,29 га земли в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области на границе с Кировским районом Новосибирска (между поселками «Элитный» и «Тулинский»).

— Земельный участок расположен недалеко от Обского моря, хорошая транспортная доступность, живописная локация, — говорится в сообщении.

Земля для строительства будет выставляться на торги в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь расположенных на нём объектов составляет 5400 кв. метров.

«ДОМ.РФ» выставит под комплексное развитие участок в 114 га под Новосибирском

В «ДОМ.РФ» уточнили, что в настоящее время проводится независимая оценка лота.  После этого будут установлены точные сроки, а также цена и условия проведения торгов. Судьба  объектов, расположенных на участке, также определится позднее.

О том, что этот земельный участок собираются выставить на торги, стало известно в начале 2018 года. В феврале 2024 года он был добавлен в маркетплейс земли для строительства.

Ранее редакция сообщала, что на торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском.

Фото из презентации ДОМ.РФ

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : торги КРТ


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