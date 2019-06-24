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Как обустроить сквер в Советском районе?

О нюансах благоустройства власть решила спросить у горожан.
  • 24/06/2019, 17:07
Как обустроить сквер в Советском районе?

Опрос по обустройству сквера на улице Демакова в Советском районе г. Новосибирска стартовал на портале «Электронная демократия Новосибирской области» 24 июня. Мнение жителей региона будет учтено при формировании проекта благоустройства территории, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что стартующее 24 июня голосование по организации сквера в Советском районе г. Новосибирска – это первый опыт использования сервиса голосования по различным вопросам как регионального, так и местного уровня.

Отмечается, что территория, на которой запланировано размещение сквера, ранее находилась в федеральной собственности. Планировалось, что территория будет отдана под жилую застройку, но затем, учитывая мнение жителей района, было принято решение об организации сквера.

Правительство Новосибирской области и мэрия г. Новосибирска проводят опрос жителей, Опрос проводится на портале «Электронная демократия Новосибирской области». Даты проведения – с 24 по 28 июня.

По заказу мэрии г. Новосибирска коллектив Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств разработал дизайн-проект благоустройства территории Сквера с памятником Демакову.

Концепцией предусмотрено сохранение существующих пешеходных дорожек и озеленения, а также обустройство территории для разных категорий жителей микрорайона: дорожки для прогулок, детские площадки, велодорожки, площадки с уличными тренажерами, зона выгула собак, водоемы и др.

Данная территория включена в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» по итогам рейтингового голосования, прошедшего в марте 2018 года. Сквер стал лидером по Советскому району.

Реализация данного проекта сегодня возможна как с привлечением инвестиционных средств, так и за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг». При привлечении инвестиционных средств приступить к реализации проекта возможно уже в 2019 году.

Жители выбирают один из предложенных вариантов благоустройства данной территории.

Первый вариант – строительство сквера на земельном участке площадью 2,5 га. Сроки реализации – 2019-2020 годы. Проект предполагает привлечение инвестиционных средств. Оценочная стоимость работ ориентировочно 70-80 млн руб. Выполнение работ будет осуществляться за счет средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся средства ориентировочно в размере 60 млн руб. пойдут на благоустройство микрорайона Щ.

Данный проект разработан на основе концепции НГУАДИ, которая прошла голосование 18 марта 2018 года.

Второй вариант – строительство сквера на земельном участке площадью 2,5 га в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», без привлечения средств инвестора. Строительство сквера за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Сроки реализации – ориентировочно 2022 — 2024 год.

http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx под номером 17 размещен дизайн-проект благоустройства территории Сквера с памятником Демакову, разработанный авторским коллективом Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.

Третий вариант – благоустройство земельного участка площадью 4,8 га. Данный вариант предложен общественностью Советского района.

Сложность проекта заключается в том, данный земельный участок не образован, расположен в двух зонах: зоне, специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД–4.1) и в зоне озеленения (Р–2), между участками располагается частная собственность площадью 511 кв м (объект недвижимости), который располагается на земельном участке площадью 1851 кв м и к данному земельному участку прилагается сервитут 494 кв м.

Необходимо изменить разрешенное использование и зонирование части земельного участка, на это потребуется ориентировочно 1 — 2 года.

Сроки реализации – не определены.

Стоимость работ и источники финансирования не определены.

В пресс-службе уточнили, что в голосовании могут принять участие только авторизованные пользователи.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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