Депутат Госдумы Аксененко предложил увеличить штрафы за мат в общественных местах

В Государственной думе прозвучало предложение увеличить в десять раз штраф за использование ненормативной лексики в общественных местах и в интернете.

Как сообщает ТАСС, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко выступил с инициативой внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он предлагает увеличить штрафы за употребление нецензурных выражений с одной тысячи до десяти тысяч рублей.

В настоящее время использование ненормативной лексики в общественных местах рассматривается как мелкое хулиганство. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По словам Аксененко, инициатива будет рассмотрена в рабочей группе и комитетах Государственной думы. Он также сообщил, что планируется значительно увеличить штрафы для юридических лиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику в своём творчестве.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что в законодательстве существует пробел, который позволяет организаторам мероприятий избегать ответственности за артистов, нарушающих нормы морали, если они привлекаются для участия в шоу и других мероприятиях.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предложили обложить налогом на бездетность в 20% от зарплаты. Предложения вернуть в России этот налог неоднократно выдвигались с 1992 года.